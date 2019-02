Una tarde crucial para Michelito

Este domingo confirmará su alternativa en la Plaza México

Pisar el ruedo de la Monumental Plaza de Toros México es un sueño para todo torero; más aún en el caso de Michelito Lagravere, quien dio su primer capotazo a los cuatro años de edad y se convirtió en el matador de toros más joven del mundo con apenas 14.

Y ahora, siete años después, tiene una oportunidad crucial para su carrera este domingo 10 con la confirmación de su alternativa en la que compartirá el ruedo con Arturo Zaldívar y Sergio Flores.

El cartel es una grata sorpresa incluso para el propio torero que aunque sabía de las posibilidades, la noticia se concretó apenas cinco días antes. “Estoy muy contento porque desde que tomé la alternativa he intentado confirmar y ha sido muy complicado, lo había buscado por todos los medios año tras año y gracias a Dios se consiguió la oportunidad; estoy viviendo un sueño”, platicó Michelito en entrevista.

Y aunque es un día que tardó mucho tiempo en llegar comparado con otros toreros de su generación, en realidad lo toma de forma positiva pues considera que antes no tenía la misma madurez y experiencia que tiene ahora. “Algunos compañeros a los tres o seis meses confirmaban la alternativa y a mí me costó mucho trabajo por distintos motivos, lo importante es que la fecha ya está y yo creo que como dicen los tiempos de Dios son perfectos y todo llega en un buen momento”, dijo.

Michelito suma cerca de 100 corridas en México, España, Francia y Sudamérica alternando con grandes figuras de la tauromaquia como Enrique Ponce, Morante de la Puebla, López Simón, Sebastián Castella, Pablo Hermoso de Mendoza, Federico Pizarro, Uriel Moreno “El Zapata”, Antonio García “El chihuahua”, Arturo Macías, Octavio García “El Payo” y muchos otros que de pequeño eran sus figuras a seguir. “Han sido experiencias inolvidables, son toreros que de niño veía en la televisión y revistas como ídolos y de repente con el paso del tiempo me veo compitiendo junto a ellos y es algo muy bonito. He tenido triunfos importantes y también fracasos, pero en general han sido siete años de mucho aprendizaje. He hecho cosas en el toreo que nunca pensé hacer”, añadió.

Sobre sus alternantes del domingo aseguró que se siente muy feliz no solo porque sea el cierre de la temporada sino porque se trata de un cartel en el que no dependen de ningún extranjero, algo que al menos en esta temporada 2018-2019 en México solo se vio tres veces. “Arturo lleva nueve años toreando en todas las plazas y Sergio es una de las tres figuras más importantes hoy por hoy; ambos han toreado en Las Ventas, son de los consentidos de la afición mexicana y han cortado rabos en La México”, explicó el joven torero.

Los toros serán del hierro de Cieneguilla y Arturo Gilio, quien curiosamente es su padrino de bautizo. “Fue una casualidad muy bonita, cuando me confirmaron la noticia le hablé para decirle que iba a matar sus toros y él tampoco lo sabía”. Claro que la sorpresa fue también para algunos aficionados pues al ser anunciada como la “Oreja de oro”, se esperaba ver a los triunfadores de la temporada, lo cual ha desatado algunos comentarios negativos.

“La verdad no me lo esperaba, el que es buen aficionado sabe de mi trayectoria y soy el único matador en activo de mi generación que no ha confirmado. No pensé que hubiese malas reacciones pero a final de cuentas la gente responde así porque no siempre sabe todo el sacrificio que hay detrás. Solo me queda intentar que me afecte lo menos posible, disfrutar que ya estoy anunciado y salir el domingo a darlo todo”.

Una de las claves para que Michelito mantenga esa actitud positiva a pesar de las críticas sin duda ha sido su familia que lo ha apoyado “desde el minuto uno” cuando con cuatro años jugaba a torear con su hermano.

El torero se siente preparado y con mucha responsabilidad para el compromiso en el que se asegura “no se guardará nada”, por lo que solo falta que pasen las horas y el reloj en lo alto de la plaza marque las 4:30 de la tarde mientras al ritmo del cielo andaluz haga el paseíllo con un traje grana y plata, cumpliendo una promesa al fallecido matador Jorge San Román quien le obsequió el terno que lucirá.—Gloria Alejandrina Montero Leal