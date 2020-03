Urgencia por ganar en casa

Morelia busca su primera victoria en su estadio

Más de medio torneo se ha disputado y Monarcas Morelia no ha podido conseguir un triunfo en casa, de ahí que sus buenos resultados como visitante no sean suficientes para ubicarlos en zona de liguilla, por lo que el duelo de este hoy ante Querétaro es de vital importancia para sus aspiraciones.

Querétaro no será un rival a modo, y es que su séptimo lugar general (14 puntos) los obliga a no relajarse y buscar un buen resultado en el estadio Morelos, si no quiere ser desplazados de ese sitio que, por el momento, le da pase a la liguilla.

Morelia es uno de esos equipos que buscan desplazar a los Gallos para acercarse a la liguilla, y es que sus 11 unidades (puesto 14) le dan esa licencia de sentirse aún aspirante.

En casa, los michoacanos han sumado tres derrotas y solo han conseguido un empate. Un punto de 12 han rezagado a los dirigidos por Pablo Guede.

A salir de la mala racha

En el otro juego de hoy, Tijuana recibirá a Pachuca.

Los Xolos llegan con la cola entre las patas luego de tres derrotas consecutivas, la última ante Cruz Azul 4-2 en el Estadio Azteca. De momento, se ubican en la antepenúltima posición de la tabla general, por arriba de Atlas y Monterrey, al sumar cinco partidos perdidos, tres empates y solo una victoria.

Los Tuzos vienen de ganarle 1-0 a Santos, con lo que suman un ttotal de cuatro victorias, tres derrotas y dos empates.

