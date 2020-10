Urías, afortunado

Listo el zurdo mexicano para subir a la loma, de abridor o relevista

Julio Urías está ansioso por volver a la loma. ¡Que sea pronto!

El zurdo mexicano de los Dodgers se reportó recuperado física y mentalmente, además de listo para ser abridor o relevista durante la Serie Mundial contra Tampa Bay, instancia en la que quiere aprovechar la experiencia que tuvo en el Clásico de Otoño de 2018 para brindarles el campeonato a los seguidores latinos, pero en especial a los mexicanos que apoyan a la novena angelina gracias a la historia de Fernando Valenzuela.

“Todo el mundo sabemos cuál es el equipo más popular en México y más popular para los latinos, en especial para los mexicanos por todo los que hizo Fernando (Valenzuela), entonces yo pienso que es una bendición el poder jugar mi segunda Serie Mundial y con este equipo es otra bendición, entonces son puras bendiciones, la verdad que no descansaré hasta que ganemos los cuatro juegos”, inicó el zurdo,

“Y así, se podrá decir que es el mejor regalo que uno le puede dar a la afición de Los Ángeles y a esa afición mexicana que nos apoya al cien por ciento, siempre mandando buenas vibras, buenos mensajes, entonces es un reto para mí y hasta que no lo cumpla no podré decir ‘misión cumplida’”, declaró Urías en conferencia para MLB México, antes del primer juego del Clásico.

“Es el plan de ellos, ahorita sería salir a la práctica y ver la decisión que van a tomar, yo estaré cien por ciento para lo que me necesiten y hay que estar disponible mientras uno se sienta saludable, que el brazo se sienta bien, el físico esté bien, simplemente hay que salir y dar ese cien por ciento”

El pelotero sinaloense fue sincero y externó que no esperaba salir a lanzar a la novena entrada en el séptimo juego contra los Bravos de Atlanta ante la presencia de Kenley Jansen, cerrador estelar de los Dodgers, quien lo inspiró para conseguir los últimos tres outs. “La verdad sí me extrañó que me dijeran que iba a salir en el noveno, yo pensé que, obviamente tenemos a Kenley confiamos en él al cien por ciento y, en lo personal, la verdad que la forma en la que él trabaja, la forma en la que se desenvuelve es algo que a nosotros también nos ayuda. Es un ejemplo para todos nosotros, es un ejemplo en el cual uno puede salir al noveno inning a hacer su trabajo porque lo mira a él haciéndolo. Me extrañó, pero cuando me dijeron era para subir y me enfoqué en sacar los tres outs”.

Urías agradeció que su mentalidad y su recta le acompañaron durante las tres entradas que lanzó el pasado domingo, pero ahora tiene la mirada puesta en poder conseguir su primera Serie Mundial.

“Súper contento. Se dieron cuenta de mi emoción, pues obviamente fue para agradecerle a Dios por todos y a todo el equipo, la verdad que todos hicieron un gran trabajo para llegar a este momento. Estábamos buscándolo, ahora a seguir y cuatro más”.