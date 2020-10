Urías, clave en los Dodgers

La actuación del mexicano en el Juego 7, alabada

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, trajo al zurdo Julio César Urías a partir de la séptima entrada del Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el domingo, con el partido empatado 3-3.

Gracias a un jonrón de Cody Bellinger y tres innings perfectos del serpentinero mexicano, los Dodgers derrotaron a los Bravos para lograr su pase a la Serie Mundial. Desde hoy, Los Ángeles disputará el Clásico de Otoño con las Rayas de Tampa Bay.

Urías lleva marca de 4-0 en esta postemporada y ahora es apenas el sexto lanzador en la historia de postemporada a nivel de Grandes Ligas en terminar un Juego 7 con por lo menos tres entradas en blanco.

Además, es el tercer serpentinero en tirar tres episodios perfectos o más y adjudicarse la victoria en un partido de playoffs/Serie Mundial y el cuarto integrante de los Dodgers en dejar sin hits a la oposición en una presentación de al menos tres capítulos en postemporada.

Cuatro días después de hacer 101 pitcheos en el Juego 3 vs. Atlanta, Urías retiró a cada uno de los nueve bateadores que enfrentó.

Roberts siguió con el sinaloense en vez de traer a Kenley Jansen, quien había lanzado en los dos juegos anteriores de Los Ángeles.

“Kenley se ha visto muy bien, bien de verdad, y no estaríamos rumbo a la Serie Mundial sin él”, dijo Roberts. “Creo que fue cuestión de irnos con la mano caliente, el descanso de Julio y lo que le habíamos pedido a Kenley en los días anteriores.“Julio es bien talentoso, bien inteligente y bien resistente”, dijo Roberts. “Lo hemos manejado con algo de cuidado en los últimos cuatro años. Lo hemos puesto en diferentes roles, algunos de los cuales no le han gustado y que no ha apreciado… lo cual entiendo totalmente. Pero simplemente quiere lanzar, competir y ayudar a los Dodgers a ganar. Fue su momento. Yo quería que él terminara ese juego”.