Urías, espectacular ante San Francisco

El mexicano destaca con el bate y gana su séptimo juego

Gavin Lux conectó un grand slam, el abridor mexicano Julio Urías impulsó tres carreras para reforzar su joya en el montículo y los Dodgers de Los Ángeles apalearon 11-5 a los Gigantes, en su octava victoria consecutiva y una barrida de fin de semana sobre San Francisco.

Urías no permitió corredores hasta que Mike Tauchman se embasó con un sencillo al cuadro con un out en el sexto episodio, luego Austin Slater pegó un jonrón de dos carreras un out después para que los Gigantes pusieran el marcador un poco más interesante después de irse abajo 11-0.

Urías (7-1) ponchó a 10 a lo largo de seis innings de actuación estelar para vencer a San Francisco por primera vez en 10 aperturas en su carrera ante los Gigantes y 16 apariciones luego de tres actuaciones sin decisión en 2020. El mexicano de 24 años pegó un doblete de dos carreras e la segunda entrada y un sencillo productor en una tercera entrada en que los Dodgers anotaron siete veces, un lapso que bajó del montículo al abridor Anthony DeSclafani (4-2) luego de 54 lanzamiento.

Con cuatro imparables esta temporada, Urías de antemano impuso un máximo de su carrera. Se apuntó su tercer juego de al menos 10 ponches en la temporada, no cedió bases por bolas y recibió tres hits y dos carreras en total.

EL DOMINICANO Fernando Tatis Jr. conectó dos cuadrangulares, incluyendo grand slam de 447 pies, y remolcó seis carreras para los Padres en el triunfo de 9-2 ante los Marineros de Seattle, y San Diego terminó imbatible una estadía de nueve juegos seguidos en casa.

La superestrella de 22 años generó la locura en una tarde soleada en el Petco Park cuando envió un lanzamiento en cuenta de 1-0 que Robert Duggers dirigió a la base del ojo del bateador hacia el jardín central con un out en la séptima entrada.

UN SENCILLO al cuadro del cubano Adolis García impulsó la carrera del corredor automático Nick Solak en la 10a. entrada, dando a los Rangers de Texas una victoria de 3-2 sobre los Astros de Houston para barrer la serie ante sus rivales de estado.

Fue la segunda vez que el cubano deja tendido a los Astros con un hit en un 10o. inning en esta serie, tras el jonrón de tres carreras en el primer juego. También conectó cuadrangular dos veces el sábado en el triunfo de los Rangers por 8-4.

KYLE SCHWARBER conectó un jonrón en la primera entrada y los Nacionales de Washington borraron de inmediato un déficit de tres carreras al vencer 6-5 a los Orioles de Baltimore.

Trea Turner pegó dos hits para los Nacionales y su elevado de sacrificio en la cuarta entrada rompió el empate de 4-4. Alex Ávila aportó dos dobletes y anotó la carrera de la ventaja.

JUSTIN UPTON rompió el empate con un elevado de sacrificio en el octavo inning para que los Angelinos de Los Ángeles evitaran ser barridos por los Atléticos, al derrotar 6-5 a Oakland.

EL ABRIDOR Cody Poteet trabajó siete episodios y controló con su serpentina las acciones del juego que los Marlines de Miami ganaron por 5-1 a los Mets de Nueva York.

Poteet (2-0) se mantuvo sin derrota en lo que va del año, luego de permitir tres imparables y retirar a cuatro por la vía del ponche.—AP