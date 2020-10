Urías y las adversidades que tuvo que superar para llegar a la cumbre

Imagine usted que ha pasado gran parte de sus 24 años de vida en los quirófanos, vencido diez cirugías y superado, especialmente, a quienes algún día se burlaron por los defectos físicos o que, por los mismos, no le hayan dado la atención debida al talento que tiene.

Así puede verse la vida de Julio César Urías. Él superó todas las operaciones, los que le hicieron bullying ahora quieren una foto con él y los que dejaron de lado su talento, se arrepienten de no haberle dado el trato y respeto merecido.

Lanzar en una postemporada podría ser lo menos complicado de una vida plagada de situaciones adversas. Cerrar una Serie Mundial como él lo hizo, puede ser la guinda en una carrera de éxito. Julio y los Dodgers son campeones de las Grandes Ligas y mucho tuvo que ver el zurdo mexicano en ese logro.

Lo primero en la vida de Julio fue superar un tumor congénito en el ojo izquierdo. La razón de sus anteojos viene de allá. “La verdad ha sido difícil, se podría decir que para mí y para mi familia”, señala el lanzador a ESPN Deportes. “De lo que recuerdo o mis papás me dicen, era pasar un mes o dos meses en Guadalajara cuando fueron las operaciones, y ellos estar conmigo, que mi papá faltara a su trabajo por estar en ese tipo de cosas, que obviamente un papá es lo que hace por un hijo, y que tu mamá y tu familia también. Yo siento que el agradecimiento es para ellos, el agradecimiento de todo lo que han hecho por mí, llevarme a citas con doctores, llevarme a otras ciudades a tratamientos, todo empezó desde ahí”, le dijo Julio a esa cadena internacional.

“Después vinieron los temas con los equipos cuando me iban a checar a Culiacán o me miraban en torneos, obviamente la primera pregunta era ‘¿qué te pasó o qué tienes?’, o ‘¿vas a poder lograr el sueño que tú quieres teniendo ese problema?’, pero para mí nunca ha sido un impedimento, como siempre lo he dicho, por eso fue parte de lo que dije en ese año porque hay que estar contentos con lo que Él te manda, hay que estar contentos con las bendiciones que nos manda y simplemente hay que verle lo bueno de la vida”.

De hecho, Julio César tuvo que superar las burlas en el colegio y el bullying del que fue objeto en su niñez y juventud. Así lo señala el ahora camoeón del mundo:

“Sí, uno de chiquito y más como sabemos que es en México, que tenemos esa forma de ser, los niños, pero es parte dé y uno tiene que aprender a vivir con eso. Sí, viví mucho ese tipo de cosas, pero nada me quedaba decir ‘no, ya no voy a querer salir de la casa’, o ‘ya no voy a querer ir a la escuela’, o ‘ya no voy a querer hacer esto o salir a jugar béisbol’, si mi vida siempre ha sido eso”, asegura.

“La gente que me conoce desde chiquito sabe que yo era bate, pelota y guante para todos lados, así que qué más puedo hacer sino seguir jugando. Esa era mi vida y mira, aquí estamos, campeones, logramos los sueños, entonces simplemente hay que verle lo bueno a la vida”.

Así que, un reto más en su vida era afrontar esta etapa con los Dodgers, a los que llegó siendo un niño. Le apodaron “The Teenager”, pero, como relata “El Universal”, eso es ahora un recuerdo. Julio se convirtió en un señor de la loma.

El pítcher de 24 años de edad subió al montículo del Globe Life Field con un solo objetivo: darles a los Dodgers y su afición una alegría negada desde hace 32 años. Y lo logró.