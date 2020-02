Uriel Antuna se pelea con el comentarista Álvaro Morales (vídeo)

Tras una nueva derrota de las Chivas, Uriel Antuna protagonizó un pleito contra un comentarista deportivo que criticó su desempeño.

Álvaro Morales de la Cadena ESPN se preguntó en Twitter cuando será el retiro de Uriel Antuna, pues las Chivas únicamente suman un triunfo en lo que va de las seis jornadas del torneo Clausura 2020.

El atacante mexicano, decidió no quedarse callado y respondió: "Guarda silencio que si no fuera por Chivas no comes".

Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes🤫 — Uriel Antuna (@AntunaUriel) February 17, 2020

En lo que va del presente torneo, Antuna ha disputado seis partidos de los cuales en cuatro ha sido titular y después de 399 minutos, el refuerzo rojiblanco aún no logra marcar con el equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

El pleito continuó, pues Álvaro Morales cuestionó a sus seguidores cómo tratar de ahora en adelante al futbolista y le mando otro mensaje. "En lugar de que yo guarde silencio, tu podrías en vez de responderme, responder en el terreno de juego", dijo.

Le pidió no engancharse con él y aseguró que estará "muy pendiente" de lo que Uriel Antuna haga en la cancha. "Cuando toques el balón, yo estaré en tu mente y tu fallarás", sentenció.

