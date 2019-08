Urioste, máster yucateco

Gana bronce el mexicano en el Mundial de Gwangju

El Campeonato Mundial Máster de Natación apenas comienza en la alberca de Gwangju y Yucatán ya puso a México en el medallero.

Luis Urioste Denis, un esforzado y disciplinado tritón yucateco, además de ser mentor, se subió ayer al podio de los 100 metros estilo pecho, categoría 40-44 años, colgándose la medalla de bronce de forma sorpresiva, al menos para él mismo.

Tras cosechar su segunda presea en este tipo de eventos, Urioste Denis charló desde Corea del Sur con el Diario, manifestando su emoción por el logro. “Estoy muy satisfecho. Entrené mucho para este Mundial”, dijo el nadador ayer por la tarde, de Mérida, cuando en Gwangju ya amanecía en miércoles.

Pero insistió en su sorpresa por subir al podio en los 100 m pecho.

“Estoy algo sorprendido porque no pensé que podía alcanzar medalla hoy. Más feliz no puedo estar”, indicó Urioste Denis, monarca nacional en diversas competencias nacionales e internacionales.

Su tiempo de ayer en los 100 m pecho fue de 1 minuto, 08.97 segundos. El primer lugar lo consiguió el japonés Imai Ryo, quien detuvo los cronómetros en 1:05.61”, y el segundo fue para el búlgaro Krasimir Zahov, con tiempo de 1:07.38”.

Luis Urioste considera, sin confiarse, que puede haber mucho más para él y para los yucatecos en el Mundial.

“Esta prueba fue mi primera, aún me falta competir en cuatro pruebas más. Pero seguiré concentrado y no me voy a confiar porque aún me faltan otras pruebas donde tengo muy buenas probabilidades de medalla”, expresó el monarca yucateco, quien en obtuvo oro en 2014 en los Mundiales de Montreal, en los 800 metros.

Yucatán tiene a cinco representantes en la selección mexicana que toma parte en el Mundial de Gwangju: además de Urioste Denis viajaron Adrián Magaña Ascencio, Antonio Moreno Ávila, Jovany Beltrán Valdez y Alejandro Pulido Puerto. Y los seis tienen amplias posibilidades de meterse en el cuadro de medallas.

El Campeonato Máster de Gwangju terminará el domingo 18.— Gaspar Silveira