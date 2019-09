Urquidy poncha a 10

El mazatleco, sin decisión en revés de los Astros: 5-3

El prospecto peruano Jesús Luzardo brilló al debutar en las Grandes Ligas, Sean Murphy y Marcus Semien dispararon sendos cuadrangulares, y los Atléticos de Oakland se impusieron 5-3 a los Astros de Houston.

Luzardo fue ascendido el lunes de la sucursal de la Triple-A en Las Vegas. A lo largo de tres innings, toleró un hit —jonrón del boricua Martín Maldonado—, y recetó un par de ponches.

El zurdo, especialista en la recta, retiró a sus últimos siete rivales, una señal promisoria de que podría contribuir incluso durante los playoffs como relevista.

La victoria fue al registro de Brett Anderson (12-9), quien permitió dos carreras y siete hits en cinco actos, durante los que repartió cuatro ponches.

El mazatleco José Urquidy abrió los Astros, tolerando un hit —el batazo de Siemen— en cinco innings. Abanicó a 10 y dio una base.

Oakland ganó por cuarta vez en cinco duelos. Los Atléticos comenzaron la jornada un juego y medio debajo de Tampa Bay, en la lucha por el principal boleto de comodín a la postemporada en la Liga Americana. Superan a Cleveland por medio juego, en la disputa por el segundo.

Houston se rezagó a medio juego de los Yanquis de Nueva York, quienes ostentan la mejor foja de las Grandes Ligas y no tuvieron actividad en la jornada, debido a que la lluvia impidió su duelo en Detroit. La derrota fue para Josh James (5-1), quien registró cuatro carreras y no concretó ningún out.

Los Mets, en la pelea

Todd Frazier y Jeff McNeil pegaron dos jonrones cada uno, para que los vigorizados Mets de Nueva York sorprendieran al as Robbie Ray y arrollaran 9-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Los Mets (75-70) han ganado los primeros tres duelos de una serie clave de cuatro, para rebasar a los propios Diamondbacks (75-71) en la puja por el segundo boleto de comodín a los playoffs en la Liga Nacional. Nueva York comenzó la jornada de ayer tres juegos debajo de los Cachorros de Chicago.

Arizona ha perdido cuatro compromisos al hilo.— AP