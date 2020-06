USA y URSS se jugaban más que la gloria olímpica

Dicen que las grandes gestas no tienen espacio para el olvido y que los momentos infames tienen un lugar reservado para el regocijo. Dicen que el deporte nunca ha sido justo, que tampoco lo ha sido la guerra, y mucho menos el amor.

Dicen que hubo un partido de baloncesto hace 48 años que puso en evidencia la pureza del deporte olímpico, y por qué no, del deporte en general, sobajado ante los estertores de una guerra que no fue guerra, de un infierno que dividió el mundo.

Dicen que el Comité Olímpico Internacional no ha logrado hasta hoy entregar unas medallas de plata después de casi medio siglo porque los receptores no quieren recibirlas; que incluso el escolta estadounidense Kevin Davis, puso en su testamento que su esposa y sus hijos no las aceptaran al fallecer.

Dicen que la Guerra Fría estaba detrás de todo el asunto, la inexpugnable lucha entre Oriente y Occidente representados en Rusia y Estados Unidos con sus respectivos lacayos.

Dicen que Estados Unidos y Rusia se enfrentaron en el partido más mentiroso y vergonzoso de la historia, un encuentro en el que la selección norteamericana llegaba invicta desde 1936. Eso dolía, y mucho, cuando se produjo “El robo del siglo”.

Múnich 1972. Estados Unidos llegaba a una final olímpica de baloncesto barriendo, de la cancha a una flojísima Italia. Rusia se despachaba a una correosa Cuba, que había ido por delante en el marcador incluso por 13 puntos para caer en unos minutos finales de infarto.

Algunas crónicas hablan de que los cubanos, grandes aliados políticos de Rusia, se dejaron ganar. Otras dicen que el empuje soviético, con una selección especialmente diseñada para someter a Estados Unidos, logró el heroico resultado sin ayuda. Lo cierto es que la selección de la hoz y el martillo se plantaba en la final con un equipo antológico, que podía hacer temblar las rodillas firmes de los norteamericanos

El 9 de septiembre, un puñado de días después del fin de la “Partida del siglo”, el duelo ajedrecístico entre el ruso Boris Spassky —quien se levantó en la partida 21 confirmando su derrota— y el estadounidense Bobby Fisher, que damos cuenta en esta misma página, el deporte volvía a juntar a vecinos del norte y los soviéticos.

En una cancha abarrotada en mitad de las disensiones entre las dos Alemanias —separadas por el telón de acero y la nube de una Tercera Guerra Mundial trazándose en el horizonte— Rusia consigue maniatar durante el encuentro a un Estados Unidos que no puede permitirse un descalabro en ese lugar, ese año, contra ese rival.

En el duelo hay de todo hasta llegar a pocos segundos del final con un apretado 49 a 48 a favor de la Unión Soviética. Seis segundos separan a Rusia de la gloria olímpica y casi diplomática cuando el escolta Doug Collins roba una pelota y comienza una carrera frenética hacia la canasta rival. Estados Unidos vibra con un colofón soñado hasta que los soviéticos frenan el intento con una falta estratégica.

Tiros libres. Doug convierte los dos. 50 a 49 a favor de Estados Unidos. Tres segundos solamente por jugar. Hasta ese momento todo ha transcurrido de manera correcta. Pero a partir de entonces, comienza el verdadero escándalo.

Rusia saca rápidamente en corto, tira de lejos y falla. El público y banquillo estadounidense invaden la cancha ante la alegría de los deportistas. El partido ha terminado. O no.

En el centro, una nube de jugadores rusos protesta airadamente a la mesa y a los árbitros. Su argumento: habían pedido un tiempo muerto no concedido antes de los tiros libres de Doug, además de que el pitido final se había producido justo cuando sacaban de fondo (restándole según ellos por lo menos dos segundos de juego). Uno de los árbitros no decreta el final. Otro, posteriormente, no firma el acta por no estar de acuerdo con el desenlace del duelo que se orquestaba. Baja un delegado de la FIBA del palco a poner orden en medio de un absurdo difícil de explicar. Decisión: hay que repetir los tres segundos.

La cancha se despeja ante la sorpresa y protestas estadounidenses. Los jugadores norteamericanos no se ubican bien. Están dolidos. Están perdidos. Rusia se aprovecha. Toma el balón rápidamente desde el fondo. Cambia su estrategia y buscan al grandulón Alexander Belov en la canasta contraria, quien evita fácilmente a su defensor. Se levanta y encesta sobre la bocina. Rusia gana el partido.

Estados Unidos, como es de esperarse, reclama ante el Comité Olímpico Internacional y decide no asistir a la entrega de medallas. Esa misma noche se forma un comité de expertos de la FIBA para decidir sobre el partido y su polémico final. ¿Quién sería campeón? ¿Estados Unidos o su rival soviético?

Lo más gracioso de todo este alboroto es que el comité lo componen tres representantes “amigos” de los soviéticos: Cuba, Polonia y Hungría, y dos de su rival: Italia y Puerto Rico.

Llegaron las esperadas votaciones. Tres a dos es el resultado. ¿Se imaginan quién obtuvo tres votos y quién dos? Efectivamente. Y la Guerra Fría se congeló.— Javier Caballero Lendínez

Esa misma noche, se forma un comité de expertos de la FIBA para decidir sobre el partido. Lo componen tres “amigos” soviéticos contra dos de Estados Unidos