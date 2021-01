Usain Bolt incursiona en la música y lanza “Living The Dream”

El deportista considerado como el hombre más rápido del mundo tras la final olímpica de 100 metros de Pekín 2008, lanza una nueva canción.

JAMAICA.— Al parecer Usain Bolt quiere dejar el mundo deportivo para incursionar en el musical, pues el exatleta anunció el lanzamiento de una canción titulada “Living The Dream”.

A través de un pequeño vídeo en redes sociales, Bolt compartió con sus seguidores el trabajo que realizó en un estudio de grabación para poder estrenar este nuevo sencillo, el cual viene acompañado de un vídeo musical que ya se encuentra en YouTube.

Ok my Ppl I understand my 🎶verse 🎶 flew by so fast.

I wonder if it’s because I’m the fastest man alive ⚡️😉🔥.

Ok for the next song I’m going to try slow down my verse so u”ll can hear ✅https://t.co/hFoe3JfQpR#JustAKidFromTheCountry #LivingTheDream #NeverSwitchUp pic.twitter.com/khJ1pTVVpq