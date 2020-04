Utilero de Xolos, enfermo

Edwin Cardona pide que el torneo ya no se reanude

El volante colombiano de Xoloitzcuintles, Edwin Cardona, aseguró que un utilero de la institución fue declarado positivo por Covid-19, situación que alerta al plantel durante esta pandemia.

“Los médicos nos han hablado de tener mucha precaución. Nos enteramos que el utilero que nos lava la ropa se acaba de contagiar. Creo que —para todos— va a ser un riesgo, porque habrá mucho contacto con médicos, con los compañeros y otras personas”, comentó para la cadena Fox Sports.

A su vez, futbolista sudamericano exhortó a los directivos del fútbol mexicano a considerar dar por terminado el Clausura 2020, ya que —además de exponer a los jugadores— considera que jugar sin público hace que nada sea igual.

“Son personas que están con nosotros e imagínate cómo se siente al ver de pronto esas noticias”, dijo. “No depende de nosotros, pero si esto sigue así, yo creo que el semestre debería darse por terminado. Al final, no sabemos quién pueda tenerlo, porque no siempre se presentan síntomas. Creo que deben pensarlo y analizarlo bien. Sé que vivimos de esto, pero primero es la salud”.

La Liga MX celebró su último partido el domingo 15 de marzo y todavía no hay una fecha establecida para su regreso. Al Clausura 2020 le restan siete jornadas por disputar y los Xoloitzcuintles se ubican en el antepenúltimo puesto de la clasificación, con nueve unidades, pero a solamente cinco puntos de los puestos de liguilla.

“Esas son cosas que no dependerían de nosotros, pero yo creería que, si esto sigue así, este semestre puede darse por terminado”, insistió Cardona. “Si el torneo se reanuda, no van a querer que la gente regrese al estadio y no será lo mismo. Si dependiera de mí, yo creo que la gente no está preparada para regresar al torneo”.

Hasta ahora, la directiva del conjunto bajacaliforniano no ha ofrecido una postura oficial sobre el contagio de Covid-19 de uno de sus utileros, pero sería un caso más en el balompié mexicano.— EL UNIVERSAL