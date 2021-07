''Vamos México'': Paola Espinosa elimina polémico y 'malentendido' tuit

Luego de las críticas que llovieron a su persona, Paola Espinosa decidió eliminar la publicación que había compartido a través de Twitter. Asegura que sus palabras fueron malinterpretadas y sostiene en que no fue su intención criticar el trabajo realizado por los compañeros atletas.

Como se informó, tras la participación de Dolores Hernández y Carolina Mendoza –que llegaron al cuarto lugar de clavados sincronizados desde la plataforma-; Paola recurrió a Twitter para reprochar que no se le incluyera en el selectivo:

“ Hoy era mi turno en #Tokyo2020, no hubo medalla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández , como dueñas de la plaza 3 metros sincronizado, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”.

Ante las respuestas de los propios compañeros atletas, la medallista olímpica determinó eliminar su comentario, según explicó en otro tuit, pero también explicó el por qué de sus palabras:

“Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta; si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de #Tokyo2020 #VamosMéxico”, escribió la clavadista.