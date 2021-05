Van der Hoorn gana en la tercera etapa

Ganna sigue en la cima general del Giro de Italia

El ciclista holandés Taco van der Hoorn se escapó y supo resistir la arremetida del pelotón de persecución para llevarse la victoria en la tercera etapa del Giro de Italia, con el local Filippo Ganna manteniendo la casaca rosa de líder general.

Van der Hoorn fue el último sobreviviente de un grupo de fugados en la ruta de 190 kilómetros entre Biella y Canale, que incluyó tres ascensos de categoría. Logró cruzar la meta con una ventaja de cuatro segundos sobre el pelotón principal.

El italiano Davide Cimolai entró segundo, cuatro segundos detrás. El eslovaco Peter Sagan llegó tercero con el mismo registro.

Ganna, triunfador de la contrarreloj que abrió la ronda italiana, sigue al frente de la clasificación con una diferencia de 16 segundos sobre el noruego Tobias Foss. El belga Remco Evenepoel está tercero, 20 segundos detrás.

“No lo puedo creer”, dijo Van der Hoorn. “Solo quiero ser agresivo en todo el Giro. Pensaba que iba a ser muy difícil ganar una etapa. Me arriesgué pero no creía que podría lograrlo con un minuto de ventaja rumbo al final; cuando me di la vuelta en el último kilómetro y no vi a nadie, empecé a creer que podía hacerlo”, añadió.

La cuarta etapa también tendrá una ruta montañosa, cubriendo 187 kilómetros entre Piacenza y Sestola.

“He visto a muchos velocistas escaparse en las subidas que hemos afrontado“, dijo Ganna. “Al final solo quedamos unos pocos en el grupo principal. En las subidas he visto que Remco iba muy bien y va a ser difícil para mí defender la maglia rosa mañana”.—