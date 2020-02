Van duro con José Altuve

El astro, abucheado y golpeado; Cole lanza una entrada

José Altuve insiste en que está listo para soportar las críticas. Lo que no pudo evitar fue una pitcheada que lo golpeó.

“Le dieron en el pie. No fue nada, ¿saben a qué me refiero?”, comentó el manager de los Astros de Houston, Dusty Baker, tras la victoria 11-1 sobre los Tigres de Detroit en un juego de pretemporada, disputado en un semivacío estadio Joker Marchant de Lakeland. “No fue intencional. No lo fue”.

Altuve fue abucheado ruidosamente cuando se le presentó para su debut en la pretemporada. Hubo ovaciones cuando se ponchó. Numerosos aficionados le reprocharon a gritos que era un tramposo.

Es una marcada diferencia respecto de lo ocurrido hace unos años, cuando el bajito intermedista figuraba entre los peloteros más populares de las mayores. Aquello fue antes de que Altuve y sus compañeros de Houston se vieran implicados en el escándalo de robo de señales que estremeció el béisbol durante el receso.

Altuve y otros titulares, como Alex Bregman, el puertorriqueño Carlos Correa y el cubano Yuli Gurriel, jugaron por primera vez en la pretemporada. Houston había iniciado su actividad en la Liga de la Toronja en el estadio que comparte con los Nacionales de Washington. Pero ésta fue la primera ocasión en que los Astros salieron de su complejo. Y lo que se encontraron fue una prueba de lo que podría ocurrir durante la temporada regular.

En realidad, la recepción durante la visita a Lakeland, Florida, fue menos hostil de lo que se puede atisbar para la campaña.

Los primeros fanáticos en llegar, entre los 4,891 que vieron el encuentro, recibieron indicaciones del personal del parque, para que no se congregaran cerca del dugout de los Astros, a menos que tuvieran boletos para palcos cercanos a la raya de la antesala.

De todos modos, los críticos comenzaron sus manifestaciones tras la práctica de bateo. Abuchearon a los peloteros de Houston cuando fueron presentados, y manifestaron su descontento cada vez que se presentaron en la caja de bateo Altuve, Bregman, Correa y Gurriel.

Hubo algunas aclamaciones para Altuve... cuando cometió un error, al soltar un tiro de Bregman desde la antesala.

El cuarteto debió soportar otra oleada de abucheos cuando se marchó del encuentro y emprendió la larga caminata por la línea de la inicial hacia el clubhouse de los visitantes.

Altuve vio pasar el tercer strike, ante una ovación, en su primer turno. En el segundo, acalló al público con un doblete productor al rincón del jardín izquierdo.

No mostró disgusto cuando fue rozado en el pie por el lanzamiento del relevista Nick Ramírez en el quinto inning. El bateador que vino antes del venezolano, Myles Straw, había conectado un jonrón.

En cuanto llegó a la inicial, Altuve fue reemplazado por un corredor

GERRIT COLE recetó dos anestesias y regaló un boleto durante un inning sin aceptar hit, en lo que fue su debut con los Yanquis de Nueva York ante Pittsburgh. Su primer lanzamiento, a Adam Frazier, fue una recta a 97 millas. Cole firmó un contrato por nueve años y 324 millones de dólares como agente libre, luego de ostentar marca de 20-5 con efectividad de 2.50 y 326 ponches la temporada anterior, con los Astros.

EN FORT Myers, Kenta Maeda tuvo su primera aparición con la franela de los Gemelos y lanzó dos actos al guiar a Minnesota a un triunfo 3-2 sobre un equipo de los Medias Rojas. El otro club de Boston jugó en San Petersburgo ante las Rayas de Tampa Bay con las que empataron 2-2.

EL DOMINICANO Sandy Alcántara, anunciado para abrir el juego inaugural por los Marlines, lanzó dos actos y firmó tres bases en un total de 38 pitcheos, apenas con 19 straics, y Miami venció 6-3 a una novena de los Cardenales de San Luis.

NICK CASTELLANOS, quien bateó 58 dobles en la campaña anterior y firmó como agente libre con los Rojos, disparó su primer biangular de la pretemporada al llevar a Cincinnati a vencer 7-6 a los Rangers de Texas, en la Liga del Cactus, en estadios de Arizona.

JORGE SOLER tuvo su segundo jonrón de los entrenamientos, Khalil Lee también la desforró y los Reales de Kansas City doblegaron 8-5 a los Padres de San Diego.

