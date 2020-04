Vaquero mexicano

Alarcón firmará con Dallas para la próxima campaña

El jugador mexicano de fútbol americano Isaac Alarcón será firmado como agente libre sin draft por los Vaqueros de Dallas, confirmó una fuente del equipo.

Alarcón, tackle ofensivo egresado de los Borregos del Insituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tendrá la oportunidad con los Cowboys en este receso de temporada y pretemporada de llegar a la NFL, gracias al progama Internacional Pathway de la liga.

El mexicano de 21 años, 1.97 metros y 114 kilos de peso, se entrevistó con la directiva de los “Cowboys” este lunes al mediodía a través de videoconferencia.

Será el primer mexicano de nacimiento en la organización desde que el receptor Juan Wong fue firmado para los Dallas Desesperados, el equipo que tenían en la Arena Football League y cuyo entrenador en jefe, Will McClay, es el actual vicepresidente de personal de los Vaqueros y una de las principales cabezas en la toma de decisiones en cuanto a jugadores, ya sean agentes libres, draft o veteranos del club.

Alarcón se probó en enero pasado, junto con otros ocho prospectos, frente a buscadores de talento de los 32 equipos de la NFL.

¡Que volteen a México!

Alarcón reconoció que una de sus principales motivaciones de poder llegar a la NFL, a través de losVaqueros, es que la Liga logre voltear a México para encontrar más jugadores talentosos.

“Tuve la oportunidad de entrenar con los demás atletas del programa, sin quitarle mérito me di cuenta de que el nivel no es muy diferente. En México no estamos muy lejos, creo que sí se puede y me voy a esforzar para poder abrir esa puerta y que empiecen a voltear a México, es uno de los objetivos que tengo. Que sepan que en México hay muy buen americano, quiero poner el nombre de mi país en alto y eso me motiva a entrenar mas duro todos los días”, dijo el regiomontano para un programa de ESPN.

Contó sobre la experiencia que tuvo de poder charlar con el vicepresidente de los Vaqueros en videollamada, y no sabía con quién hablaba, pero de inmediato supo hacia dónde se dirigía su destino.

“Estaba con mi familia en la sala de mi casa, cuando acepto la llamada veo a una persona sentada y de fondo se ven puras cosas de los Cowboys y me emocioné, no sabía ni quién era, después me dijo que era Will McClay el vicepresidente de los Dallas Cowboys, me felicitó porque había sido seleccionado y que ya me querían recibir en el equipo”, expresó.

“Me emocioné bastante porque yo antes era fan de Dallas y ahora podría ser un jugador (de ese equipo), entonces esto lo veo totalmente como un milagro, estoy súper agradecido con Dios te vuelves loco”, contó.

Agregó que le pidieron mantenerse físicamente en buen estado, pues por la situación mundial que prevalece con relación a la pandemia por el coronavirus, no es prudente viajar a Texas, pero espera presentarse a finales del mes de junio en el campamento de prácticas del equipo de “la estrella solitaria”.