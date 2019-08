Veinte oros mexicanos

La delegación tricolor supera las expectativas

La delegación mexicana estira su fortuna, rompe paradigmas y sigue cosechando oros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde ya se rompió el pronóstico reservado de Ana Gabriela Guevara, directora de Conada, que apuntaba a 19 medales. Ya hay 20 y deben caer algunas más.

Otra vez la gimnasia dio de qué hablar. Ha sumado, entre hombres y mujeres, cuatro metales, posicionándose junto con el tae kwon do, como una de las disciplinas más ganadoras de la delegación tricolor.

En la prueba de conjunto (5 pelotas), el cuadro mexicano, formado por Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sáenz, acumuló 24,400 puntos para llevarse el triunfo. En dificultad lograron un 16,900 y en ejecución 7,500.

“Uno sueña estos momentos, no sabe si se harán realidad o no, pero se sueñan y quién dice que no se va a lograr”, dijo Adriana Hernández después de tener colgada su medalla de oro. “Estamos muy contentas, creo que hicimos todo bien. Nos lo merecemos”, agregó.

Las mexicanas, cuyo promedio de edad es de apenas 16.4 años, superaron a Estados Unidos, con todo y que no es la selección “A”, que hizo 24,100 y también a Brasil, con 22,500, dos países con mayor tradición en este deporte.

Otra vez Celaya

Al clavadista mexicano Juan Celaya no le alcanzó para ganar su tercera medalla de oro de los Juegos Panamericanos.

Celaya acabó en segundo lugar en la prueba de trampolín tres metros, lo que significa un retroceso para los clavados mexicanos en 3 metros, pues hace cuatro años en Toronto 2015, se hizo el 1-2 con Jahir Ocampo y el yucateco Rómmel Pacheco.

En sincronizados desde la plataforma, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se llevaron la medalla de plata al ser superadas por Canadá. En la competencia sólo había cuatro parejas participantes. En el 2015, en esta competencia se logró la medalla de bronce con Paola Espinosa y la misma Alejandra.

El ciclismo da bronces

Hubo tres medallas más de bronce que entraron a la cuenta del medallero. Dos en ciclismo con Daniela Gaxiola en velocidad, además del conseguido por Jéssica Bonilla y Yareli Salazar en madison.

Jéssica se recuperó de una fuerte caída que sufrió el viernes en la prueba de persecución.

Camino al oro

Paola Longoria mantuvo su paso sólido para colgarse la medalla de oro, luego de que derrotara dos sets a cero a la guatemalteca María Rodríguez en la ronda preliminar. Hoy seguirá en acción.