Vela le dice que no al Tricolor

Martino también deja fuera de la Copa al “Tecatito”

Las ausencias de Carlos Vela y Jesús Manuel Corona son las principales ausencias en la lista preliminar de la selección mexicana para la próxima Copa Oro, que dio a conocer el técnico argentino Gerardo Martino.

El estratega indicó que la ausencia de Vela se debió a que el jugador de Los Angeles FC le pidió que no fuera considerado, ya que está concentrado en su vida personal y profesional.

“Con Carlos hablamos la semana pasada tuvimos charla telefónica, me ha manifestado que en este momento tanto su familia y el club son la prioridad y prefiere dar un paso al costado”, dijo el estratega.

En conferencia de prensa, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el “Tata” indicó que en el caso de Corona, sencillamente decidió no tomarlo en cuenta.

“La realidad es que como dije no he vuelto a hablar con Corona desde los partidos de marzo, previo a Paraguay y Chile, el jugador recibió una preconvocatoria que le hicimos a todos los futbolistas, dado que era un jugador de los posibles convocados a tomar en cuenta, como lo dije”, comentó el “Tata”.

“Y en el análisis que hicimos decidimos no llamarlo, no hay ningún mensaje, hay decisión de convocar 29 jugadores y dentro de éstos, Corona no está”, apuntó.

Dentro de las sorpresas en esta prelista, están la de los jugadores de León, José Iván Rodríguez y Fernando Navarro, quienes son llamados por primera vez en su vida al cuadro nacional.

“Los futbolistas que están en esta lista son jugadores que han venido en algún momento de las dos convocatorias que hemos hecho, hay dos casos especiales que tiene que ver con rendimientos individuales y de equipo, el de Navarro e Iván Rodríguez”, apuntó.

Destacó que dichos elementos “han acumulado méritos para una posibilidad, lo lógico es que la liga hubiese salido de convocatorias anteriores, en su mayoría son ellos, en su caso especial habla muy bien del momento de León y del de esos futbolistas”.

Además de Navarro y Rodríguez, Marco Fabián de la Mora y Carlos Uriel Antuna son los jugadores que reciben su primer llamado en la era de Martino.

Serán seis los jugadores que serán cortados para disputar Copa Oro.— NOTIMEX