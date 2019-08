Vela le había dado el “sí” al Barcelona

Cuestiones ajenas a él impidieron que fuera catalán

La posibilidad de que Carlos Vela se convirtiera en jugador del Barcelona a principios del 2018 fue mucho más real de lo que parecía, así lo aceptó el delantero en una entrevista, y de hecho confesó que si por él hubiese sido, se habría enfundando la playera blaugrana.

Vela fue invitado a “BS The podcast”, programa radiofónico en el que los futbolistas Benny Feilhaber, Sal Zizzo e Ike Opara hablan sobre temas relacionados con el balompié, y ahí confesó cómo fue cuando se enteró de que lo buscaban los “Culés”.

“Estuvo cerca de ocurrir (mi fichaje con el Barca). En mi segundo mes de vacaciones, estaba ahí con mi piña colada y me llamó mi agente para decirme ‘mira, Barcelona te está llamando. Ellos quieren que vayas a jugar por cuatro meses y luego puedes regresar a Los Angeles’”, señaló.

“Solo dije que sí, que no me importaba el dinero u otra cosa. ‘Voy a comenzar a entrenar mañana, dénme dos semanas para ponerme un poco en forma’. A Barcelona, a Real Madrid no le puedes decir que no. Si hubiera dependido solo de mí, por supuesto, hubiese aceptado”, reveló el cancunense.

Por otro lado, Vela dijo que le gustaría permanecer mucho tiempo en Los Ángeles.

“No se trata solo de las cosas que quiero. El fútbol es un negocio y ustedes saben cómo funciona”, dijo Vela. “Pero quiero quedarme por el resto de mi carrera”.