Velan al luchador Silver King

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras perder la vida durante una función en Londres, Inglaterra, los restos del luchador Silver King llegaron a México.

El cuerpo arribó a Torreón, Coahuila, donde es velado este domingo por familiares y amigos.

En las instalaciones de la funeraria, Dr. Wagner Jr., hermano del difunto, ofreció una rueda de prensa en la que señaló y desmintió algunos rumores sobre el estado de salud de Silver King antes de perder la vida.

“Hay rumores de que padecía algo, cosa que no es verdad, no es cierto, fue un gran deportista y se va así, en vida siempre nos dio el gran consejo; no había vicios, no había drogas, no había nada”.

También compartió que el miércoles 22 de mayo, los aficionados podrán recordar Silver King en la Arena Campeones, en Torreón, a partir de las ocho de la noche.

Wagner recalcó que su hermano siempre fue su inspiración “Es el mejor, siempre fue espectacular y dedicado”.

