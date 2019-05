Velan en Torreón restos de Silver King

Familiares dicen que el luchador “estaba sano”

Tras perder la vida durante una función en Londres, Inglaterra, los restos del luchador Silver King llegaron a México. El cuerpo arribó a Torreón, Coahuila, donde ayer fue velado por familiares y amigos.

En las instalaciones de la funeraria, Dr. Wagner Jr., hermano del difunto, ofreció una rueda de prensa en la que señaló y desmintió algunos rumores sobre el estado de salud de Silver King antes de perder la vida.

“Hay rumores de que padecía algo, cosa que no es verdad, no es cierto, fue un gran deportista y se va así, en vida siempre nos dio el gran consejo; no había vicios, no había drogas, no había nada”, dijo.

Enojo ante el rival

Dentro de la plática, el hijo del luchador, César González Barrón se mostró molesto por una publicación de Juventud Guerrera (rival de Silver King en la lucha en la cual perdió la vida), donde da a entender que el luchador mexicano padecía alguna enfermedad.

“Yo estaba con todos los trámites y no podía liberar a mi papá hasta no tener el dictamen forense. Él (Juventud Guerrera) no era familiar, no era doctor como para decir ‘padecía de algo’. Tengo todos los dictámenes de Londres y reportes donde le sacan muestras para ver cuál es la causa de muerte, absolutamente nada, papá estaba cien por ciento limpio, fue un infarto fulminante”.