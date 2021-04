Venados, a mejorar para tener opciones

Se enfrentarán a los Cimarrones en la reclasificación

Los Venados ofrecieron la noche del miércoles su peor cara de una temporada que, si bien es cierto no fue la esperada, al menos les alcanzó para meterse a la reclasificación.

Por segundo torneo, serán el último de 12 clasificados y les tocará jugar con el segundo mejor de la tabla en partido a morir. Pero de acuerdo a como jugaron ante Atlante, según su técnico, difícilmente podrán alcanzar otras instancias en el Guardianes 2021 de la Liga de Expansión.

A Carlos Gutiérrez Barriga le quedó claro que, más que perder por la mínima ante el Atlante en la fecha 15 —última de la fase regular —, lo triste fue el nivel mostrado por los Venados en el Estadio Olímpico.

“Es una derrota dolorosa. El peor partido que dimos en la temporada. No supimos entender la importancia que tenía el partido”, dijo el entrenador. Y fue más contundente: “Si no logramos cambiar ese chip, cualquier equipo nos va a ganar sin ningún problema en el repechaje”.

Eso puede ser un problema mayor para los Venados en la ronda que viene.

Los ciervos se enfrentarán a los Cimarrones de Sonora, que cayeron al tercer sitio después del empate sin goles que ayer sacaron los Toros de Celaya ante el Tapatío.

Cimarrones solamente perdió un partido en la temporada, una visita a los Alteños de Tepatitlán, por lo que terminaron invictos en el “Héroe de Nacozari”.

El entrenador venado no habló del potencial rival, sino se refirió a su equipo, y dijo que “lo primero es que tenemos que recuperarnos mentalmente del partido, no del marcador ni de la derrota, del partido que hicimos ante Atlante. Tenemos que cerrar filas, quien esté dispuesto a correr, a luchar, será el que jugará. Y el que no lo esté, pues tendré que tomar decisiones. Hay que ver cuál es el once que sale, pero el que sea va a dejar el alma”.

Sentenció con: “Ahora que vamos al repechaje, a un partido, tienen que entender que es de vida o muerte”.Gutiérrez Barriga señaló que los astados viven “un momento delicado para todos, no sé si es una llamada de atención o como llamarlo. Pero este equipo no puede competir así, no representamos dignamente a una institución. Soy el primero en estar avergonzado”.

Y es que basta recordar el trajín que tuvieron en todo el torneo, en el que ganaron solo tres partidos, empataron ocho y perdieron cuatro, tres en casa y en las últimas cinco fechas.— GASPAR SILVEIRA

9

puntos más que ellos hicieron los Cimarrones, sus rivales en el repechaje.