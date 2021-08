Venados, ante el campeón

Yucatán se verá las caras con el Tepatitlán FC

Los Venados tendrán una dura prueba hoy. En la cancha ante un rival complicado, enfrentándolo con dificultades para armar su plantel por contagios de Covid.

En busca de remontar posiciones, tras un paso irregular en las primeras fechas, los astados se enfrentarán al Tepatitlán, monarca de la Liga de Expansión.

El duelo abrirá la fecha cinco del Apertura 2021, en el que los ciervos dejaron escapar en casa cuatro de nueve unidades que disputaron en tres partidos. La semana pasada igualaron ante los Raya2 Expansión, en un encuentro en el que tuvieron que venir de atrás y empataron con gol del yucateco Raúl Suárez.

Con complicaciones por enfermos de Covid, los Venados usaron una alineación con muchas caras nuevas, entre ellas cinco yucatecos de titulares. Para hoy, de acuerdo con el entrenador Carlos Gutiérrez Barriga, habrá seis ausencias, entre contagiados del virus y lesionados. El estratega era uno de los enfermos de Covid, de modo que el equipo fue dirigido por el auxiliar Martín Reyna ante Raya2.

“Como sea vamos a armar un equipo competitivo. Eso no va a impedir que salgamos con la ilusión de sumar nuestros primeros puntos de visita, para no rezagarnos. El inicio ha sido complicado, no ha traído resultados esperados, y el equipo tiene que ir haciendo mejor las cosas”, dijo el entrenador, tras aterrizar ayer en Guadalajara.

El Tepatitlán es el actual monarca de la Liga de Expansión. Saltará a la cancha con siete unidades, ocupando el octavo puesto. Los Venados, con cuatro puntos, van en el lugar 13, de entre 17 que compiten en la categoría de plata del fútbol mexicano.

El árbitro del partido será Axel Meza Méndez.— GASPAR SILVEIRA MALAVER