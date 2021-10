Venados caen en la capital

Yucatán pierde ante el Atlante y es decimotercero

Se sabía que el partido era muy complicado, pero el cierre de los Venados FC puede agradar... aunque los puntos se siguen escapando.

Los ciervos cayeron 2-1 ante los Potros de Hierro del Atlante, en el último partido de la fecha 10 del Torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX.

Los azulgrana dominaron la posesión de la pelota, pero los ciervos controlaban desde la lejanía un partido al que le pasaba poco.

Al minuto 38, cuando parecía que los Venados tenían el partido en la zona que querían, apareció el hombre más peligroso de los azulgranas, Ramiro Costa, y con disparo potente venció al arquero yucateco Alejandro Dogre para el 1-0.

Al 76 minutos, Carlos Gutiérrez Barriga, entrenador de los Venados, mandó a la cancha al yucateco Sául Ramírez y al volante Patricio Zerecero para ocupar los lugares de Eduardo Herrera y Miguel Mayo, respectivamente, buscando generar algo más al frente.

Cuatro minutos después Atlante marcó el segundo con remate de Rolando González, pero los yucatecos se acercaron con una gran combinación de Eduardo Fernández y el “Grillo” y que selló Fernando Cruz.

Sobre la recta final el equipo yucateco se lanzó a buscar el empate aunque el tiempo ya no le alcanzó a los dirigidos por Gutiérrez Barriga y el equipo astado regresó con las manos vacías de la capital mexicana.

Sin contundencia

Carlos Gutiérrez Barriga, entrenador de los ciervos, cree que hicieron una buena mitad, pero sin contundencia esto vale muy poco.

“En el segundo tiempo tuvimos algunas opciones de gol, pudimos marcar el 1-1 y ya con el 2-0 fue más complicado. La cosecha de puntos no ha sido la que queremos”, comentó el técnico. “Intentamos plantear un partido no tan atrás de como quedó el resultado. Cierto que no pudimos en el primer tiempo, pero insisto que el Atlante es un equipo que juega bien, no lo planteamos así”.— MIGUEL CALDERÓN LÓPEZ