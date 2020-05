Venados para el recuerdo

Jorge Arana Palma nos habla de los Venados que armó para disputar un ascenso a Primera

Si pudiera, Jorge Arana Palma lo intentaría de nuevo.

Pero con los mismos argumentos y conocimientos de causa.

¿Jorge Arana Palma?¿cuáles argumentos y conocimientos y sobre qué?

No habían nacido muchos miles de las recientes legiones de seguidores que tienen los Venados de Yucatán, o en la presentación o edición que sean los que jugaron en busca del añorado ascenso a Primera División y el licenciado Arana Palma, conocido a veces solo como “El Lic Arana”, ya se había cargado a sus espaldas al equipo que se hizo famoso y parte clave en el desarrollo del balompié profesional mexicano.

Porque, como dice, aunque antes hubo Yucatán jugando en Segunda División, “fueron, han sido y serán los Venados los que llevan el nombre de batalla del fútbol yucateco en el firmamento nacional”. Y él, junto con otros aficionados de casa, llevó a un pasito a los astados de Primera División.

Yucatán tiene representación en el fútbol de ascenso a la máxima categoría desde 1984, cuando nacieron los Aguiluchos, que fueron administrados por la familia Aguilar y Aguilar. De allí comenzó el sueño, en una historia que les contaremos pronto, porque el paso que dieron los famosos abogados yucatecos conocidos como los “Chochis”, es otra de las grandes historias del fútbol yucateco en lo profesional.

La Liga de Desarrollo, experimento a esperar

Por ahora, sin embargo, eso ya no habrá. Las máximas instancias del fútbol mexicano decidieron cancelar el ascenso a Primera para crear la Liga de Desarrollo.

Puntos a favor, puntos en contra, el proyecto que viene en puerta debe ser visto a plenitud para saber si va o no a sobrevivir, de acuerdo con lo planeado.

“No podemos decir si va a funcionar si no ha comenzado a trabajar. Dejémosla que se ponga en marcha, y veremos sus resultados”.

Igual deja claro algo, sin denostar lo hecho por las directivas anteriores que han tenido los distintos equipos en Segunda, Primera A y a últimos torneos, Ascenso MX. “Conocemos bien las reglas del juego, los requisitos y todas las condiciones que tenemos que cumplir. Y una, la primera, es el estadio. Simplemente no lo tenemos. De allá puede comenzar todo lo que ahora la Federación está haciendo para que desaparezca el ascenso. Los equipos no tienen infraestructura para eso. Veamos a Juárez como ejemplo: se dedicaron primero a su estadio, lo lograron y ahora ya tienen equipo en Primera”.

Área de oportunidad que debe de ser aprovechada

Ahora, el fútbol yucateco entrará en un compás de espera. Y lo ve como un área de oportunidad para poder alcanzar a cubrir los requisitos qué hay en la carpeta para pensar en lo grande: Primera División.

El “Lic Arana” tenía desde siempre el anhelo de hacer algo por ese precepto creando años atrás. Había que poner recursos, habilidad y el gran ímpetu para alcanzar la meta, o al menos intentarlo.

Se acercó mucho a la meta de tener un equipo de Segunda desde el final de la temporada 1987-88. Y lo logró cerrando ese calendario, obteniendo la ficha del Atlético Apatzingán para mudarla a Mérida.

Entonces, el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero” era una de las joyas que tenía el fútbol de provincia, más allá de los equipos de Primera División.

Pero una cosa tenía bien clara: había que hacerlo en grande, dentro de lo posible. Y lo primero era pensar en dejar huella. Que el equipo pueda tener algo que en ese torneo y en los que se jugaran en adelante marcaran una trascendencia.

Su entorno cercano, empero, llegó a tildarlo de loco porque, ante todo, puso en riesgo su patrimonio. Luego, a armar un equipo. Dos, digamos mucho, tres personas han estado cerca de sus locuras siempre.

Primero, Alonso Diego Molina, que entonces era jugador. Otro, el empresario Alfredo Prevé Castro, y otros, Luis Bernés Vinadé y Pedro Morcillo López.

Nacen los Venados y dejan una huella imborrable ¿Pero como llamarle al equipo?

“Ya existían los Leones, así que descartado. Y déjame decirte que, pues a donde vayamos, en el deporte se habla pues de los Leones. Estamos en la tierra del faisán y el venado. ¿Faisán? Es un ave bonita, pero no de guerra. ¿El venado? Mmm, interesante. Un venado tiene vida, es rápido, anda corriendo, peleando por su vida, es alegre. Y pues sí... así nacieron los Venados. Registramos al equipo con ese mote y para siempre, quedaron los Venados. ¿O no ahora todos conocen a los Venados en el fútbol profesional?”

¿Y los colores?

Sonríe el directivo. Había sido muchas veces el color de Yucatán verde y blanco. “Pero... metimos el amarillo, por una razón poderosa”.

Arana Palma tiene un precepto que trata de aplicar, aún ahora con su proyecto en la Tercera División en Deportiva Venados: “Vamos a hacerlo bien. Ser solo competidores, sin aspirar a liguilla, jamás. No, eso lo pensamos bien. Y puede decirse que allí venía un problema porque los recuerdos no eran lo suficientemente grandes para satisfacer la parte esencial del proyecto, que era buscar que los Venados jugaran la liguilla, no solo compitieran”.

Había un problema mayor: “era un torneo largo, una temporada que se jugaba a 38 fechas, no como ahora que juegas dos torneos y tienes oportunidad de armar y desarmar al final de cada torneo. Y pues llegas a las finales y te metes dinero a los bolsillos para reforzar las intenciones”.

Volviendo al tema central, que es la desaparición del ascenso, Arana Palma señala que “si tomamos en cuenta cuántos equipos éramos en esos años, y cuántos hay ahora. Y pues con esas posibilidades, existe más apertura de socios que quieren invertir, empresas, la televisión está metida. Bueno, con decir que las conexiones de vuelo hoy en día son mucho más cómodas y en un abrir y cerrar de ojos llegas de una ciudad a otra”.

Insiste en que “yo sé, entiendo bien, porque lo he vivido, el que se mete a dirigir un proyecto de este tipo, arriesga mucho, en patrimonio, en relaciones, y la familia sobre todas las cosas. Admiro a Rodolfo Rosas por todo esto que está haciendo, no cualquiera lo hace. Ojalá y en el futuro pueda tener una mejor suerte. Que tenga suficientes patrocinadores y se construya el estadio, que es la prioridad número uno hoy en día. Los aficionados lo vamos a agradecer. Si esto se da, de verdad que será algo que Yucatán va agradecer”.

Ni duda cabe. Como apuntamos de inicio, los argumentos y conocimientos del “Lic Arana ” sobre el tema están más que claros y definidos.

Como los tuvo en ese 1988 cuando decidió que era la hora de traer al Apatzingán a Yucatán. “Los Venados —afirma— iban a dejar huella grande”.

Un técnico de Primera y un color... para siempre

Necesitaban un entrenador de primera línea y lo encontraron en alguien que fue factor clave en el desarrollo del proyecto: Mario “Pichojos” Pérez, una de las glorias del América.

“Platicamos Alonso y yo sobre quién podría ser. En una junta en México nos dijeron de ‘Pichojos’. Y pues lo contactamos y aceptó. Pero le dijimos claro lo que queríamos y él también estaba en esa sintonía: “ir con todo, a pensar en la liguilla . Eso queríamos”.

Así puede entenderse la amarilla en el color que llevó a la vida a los Venados. Usted saque sus conclusiones con solo pensar de dónde proviene el director técnico.

Pues nacieron así los Venados, que, empero, cuando abrieron su pretemporada lo hicieron con apenas once jugadores, en lo que fueron llegando otros a sumarse el proyecto. “Pichojos” le dijo a Arana Palma que era fundamental que lograran a tres o cuatro jugadores de peso, pensando en que puedan ser clave para armar y redondear al plantel.

No se pudo evitar la nostalgia en la charla cuando se escuchan los nombres que, a treinta años de distancia, todavía se recuerdan en Yucatán. Llegaron Elías Ledesma, que jugó luego con Veracruz en Primera, u Homero Pasallo, que más tarde fue portero de Celaya cuando llegó Emilio Butragueño. Martín Matienzo, que de aquí se fue a jugar la Copa con América y luego regresó siendo uno de los hombres clave, pero además otros que se identificaron bien. Recordamos a los Torres, Ramón y Ramiro, siendo este último un veloz lateral, o a Marco Antonio “El Chino” Urciño, Baltasar Acosta, a quien recordamos porque ante de cada juego en una de las columnas del vestidor amarraba con cinta una virgen, y oraba ante ella antes del juego, a medio tiempo y al final. Otros buenos jugadores eran Julio César Hernández, comenzaba a abrirse paso Rubén Cuevas. Y de casa iban pues Alonso Diego y Luis Arana.

Los Venados, contra los pronósticos de muchos, se miraron a la liguilla y fueron avanzando poco a poco hasta llegar a la gran final de la Segunda División. Fuera de la expectativa de muchos, pero no en la de Arana Palma, sus cercanos amigos y el técnico “Pichojos” Pérez.

CONTINUARÁ...