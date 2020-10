''Venados puede dar más''

El equipo toma estabilidad y encara una semana clave

Una victoria no fue para echar campanas al vuelo con los Venados FC. Dos, tampoco. Pero si algo está claro en el plantel yucateco, es que aspiran a más.

“Lo que necesitábamos era encontrar estabilidad”, dijo el director técnico de los ciervos, Carlos Gutiérrez Barriga, tras obtener un valioso éxito de cuatro puntos el martes pasado en el Estadio “Andrés Quintana Roo” de Cancún, donde vencieron 2-1 al Cancún FC, para ubicarse mejor en la tabla del Guardianes 2020 de la Liga de Expansión.

“Y sabemos que este equipo está para dar más. Lo tenenos claro. En el inicio no sumamos los puntos que esperábamos, pero no se dieron los resultados, no fue por un mal funcionamiento”.

Un partido que arrojó saldos altamente positivos para los astados, especialmente por lo que se vivió, de principio a fin. Los ciervos temprano fallaron un penal, cobrado por Rodrigo Prieto; luego se vieron en contra y, por si fuera poco, el rival que tenían enfrente, en su casa, estaba entre los mejor posicionados al momento.

El estratega admitió que hilvanar victorias es importante. “Somos los primeros conscientes de que teníamos que salir de este mal momento. Es un respiro, pero tenemos que seguir trabajando. Al torneo le queda mucho y hay que encontrar estabilidad”.

El 2-1 que obtuvieron de visitantes les permitió sumar cuatro puntos y, de pronto, tras estar de ocupantes solitarios del frío sótano, están metidos en la posición diez, con nueve unidades.

Gutiérrez Barriga siempre tuvo confianza en su equipo. Y no perdió la esperanza el martes pasado, pese a que las cosas no se estaban dando las cosas. Rescató, por sobre todas las cosas, la valentía mostrada de acuerdo con las circunstancias.

“Fallamos un péalti comenzando el partido, de visitantes. Y luego los muchachos se sobrepusieron tras ir perdiendo ante un equipo que, hay que reconocerlo, estaba jugando muy bien. Y al final sacamos la victoria”.

Insistió en que lo que le queda al equipo es seguir trabajando. Y ya están preparando su siguiente partido, que será el jueves 8 próximo, cuando reciban a los Leones Negros de la U de G, en la fecha ocho.

Físicamente, el cuadro yucateco va muy bien. De hecho, el estratega considera importante que los Venados sean de los equipos que más corre en la Liga de Expansión, el de más aceleraciones y desaceleraciones tiene. Eso, afirma, permitirá afrontar una etapa de tres partidos en una semana. “Esta semana que viene será muy importante para el torneo: jugamos jueves (Leones Negros), domingo (visitan a Alebrijes de Oaxaca) y martes (reciben a Atlético Morelia). Vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y ponernos a pensar en la liguilla”.— Gaspar Silveira