Venados: una derrota que enseña

El 3-0 ante los Dorados les deja mucho contraste

Los Venados FC esperan pasar rápido la página que dejó la derrota 3-0 ante los Dorados de Sinaloa.

“Tenemos que pensar ya en el siguiente partido”, dijo el entrenador Carlos Gutiérrez Barriga, tras la derrota en Culiacán la noche del miércoles, en un partido que, pese a lo holgado que pueda verse el marcador, tuvo lecturas contrastantes.

“Me voy tranquilo porque fue equipo valiente, vino a proponer ante el líder. Y tengo que felicitar al equipo, a los Dorados, por el gran torneo que están haciendo, a Rafa (Rafael “Chiquis” García, el técnico), le conozco y sé el trabajo que realiza”.

El entrenador ciervo expresó sus sensaciones sobre el resultado, que cortó la racha de tres partidos sin perder que llevaban.

“Fue un partido bien jugado, los dos equipos intentaron imponer condiciones. El primer tiempo fue parejo, tuvieron ocasiones, y también las tuvimos nosotros. En el segundo, ellos fueron como han sido en el torneo: contundentes”, dijo.

La primera parte fue pareja, incluso con superioridad de los ciervos en el ataque, pero no pudieron concretar sus opciones. La segunda dejó ver a los Dorados como un vendaval.

Los astados tuvieron, al menos, seis opciones de anotar en este duelo de la fecha 14, pero no lograron un solo gol. “Esa es sensación que tenemos, llegamos, atacamos, pero no marcamos. La realidad es que el marcador es 3-0, eso frustra, eso duele. Pero hay de 3-0’s a 3-0’s, hay de resultados a resultados, fuimos un equipo atrevido, que defendió bien, pero luego vinieron errores puntuales que nos cuestan el partido. Y en eso tenemos que trabajar, en concretar los goles, porque generamos mucho, pero no anotamos”.

Dejó claro que los Venados son “un equipo fuerte, claro en lo que tiene, y un tropiezo no nos va a modificar lo que hemos planeamos. De esto se aprende para buscar fuerza y lograr la clasificación entre los ocho primeros”.

Los Venados, con 20 puntos, cayeron al octavo sitio de la tabla en la Liga de Expansión. En la fecha 15 les toca descansar, lo que podría hacerles bajar en las posiciones.— Gaspar Silveira