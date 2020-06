Vendrán tiempos mejores, opina gente del deporte yucateco

Hoy es el día 101 desde que oficialmente estamos sumergidos en la pandemia.

Cientos de eventos deportivos a nivel mundial han sido pospuestas y cancelados en un etapa devastadora que no se había vivido nunca, al menos en tiempos recientes que lleguen a la memoria.

El deporte ha sido severamente golpeado. Muchos de nuestros atletas estaban en los procesos hacia justas grandes (Juegos Olímpicos, por ejemplo). Otros miles, especialmente niños y jóvenes, se quedaron guardados de manera obligada. Y no sabemos por cuánto más, aunque parece que, por los cambios de los semáforos, está más cerca que antes.

Para darse una idea, la Liga “Juan N. Cuevas” de fútbol contabilizó 379 partidos cancelados en su torneo doméstico, más 224 de la Copa Champions Interligas, que aglutina a los cuatro circuitos más importantes yucatecos. Y hay muchas ligas más en todos los niveles.

La Liga Yucatán de Béisbol Infantil y Juvenil jugó su sexta semana cuando se decretó el paro. Faltaban 16 de sus 22 fechas, de 64 partidos cada uno, llevando a que un total de 1,024 juegos fueron cancelados.

La epidemia ha sido un desastre. Los deportistas se limitaron a ejercicios caseros desde que el 16 de marzo se dio la orden de cerrar todos los escenarios, estadios, canchas y campos, gimnasios.

¿Qué ha dejado de lección el Covid-19?

“Frenar un motor de entrenamiento después de cuatro años de intensidad es muy duro para un deportista. Me he activado en casa e ingeniado el nadar estático, más como salud y disciplina. En estos tiempos el nadar fortalece nuestro sistema inmunológico. Me preparaba para una travesía a mar abierto y ahora mi travesía se llama cuidar la salud y las de nuestras familias”, destacó Carlos Franco Cantón, quien cruzó a nado el Canal de la Mancha.

Desde Mazatlán, Juan José Pacho nos escribió su reflexión: “Hay algo que no entendemos, que es estar en casa y cuidarnos. Sabemos que hay gente está necesitada y salen a trabajar, pero hay cosas en que nuestro gobierno no nos dice realmente lo que está pasando. Hay muchas cosas que son difíciles de entender, es más el pánico y la psicosis. Y ahora con lo que está pasando en Yucatán con el clima. Nunca había pasado algo así como en 2020. Ha sido el peor año que he pasado en mi vida. Necesitamos alegrías, distracción, estar en la calle, que nuestro cuerpo esté activo, que es una de las cosas principales. ¡Qué difícil está situación!”, indica el integrante del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.

Los trabajos en casa se intensificaron. Decenas de atletas realizan entrenamientos virtuales y los directivos llevan la voz desde casa igual, en el famoso “home office”. La aplicación Zoom se convirtió en la principal herramienta durante estos días y otros programas han ayudado a mantener activos a la gran mayoría y también para dar a conocer los planes de trabajo y las historias que se han creado en este tiempo.

Ejemplos, Jorge Robleda Moguel, presidente de la Federación Mexicana de Golf, sostuvo una “Zoom Zona Sureste” con directivos de 19 clubes desde Veracruz hasta Quintana Roo.

Manuel Rodríguez, contó sus planes para cuando regrese a la actividad en las sucursales de los Cachorros de Chicago en una entrevista en vivo vía web también.

“Ya todos queremos volver”, dijo “Bolón”, y ese es el sentir general de cientos, miles de deportistas. Varios nos hicieron llegar sus mensajes ayer con el propósito de un recuento de esos cien días casi en cautiverio.

“Es muy triste todo, pero nos ha dado la oportunidad de reinventarnos para estar cerca de los deportistas y de la afición por medio de la red. Nos ha permitido capacitar couches y eso tendrá beneficio para cuando podamos regresar”, dijo Mario Méndez Realpozo, presidente de la Confederación Centroamericana de Básquetbol.

Francisco Abreu Rosado, quien personifica a la famosa mascota “Leoncio”, escribió: “Hemos perdido muchos partidos, pero es más la angustia de las familias que vivimos del deporte, del público, el no saber cuándo contaremos con trabajo”. Y remató haciendo una referencia a la frase de San Francisco de Asís: “Deseo tan poco, que lo poco que deseo lo deseo poco”. Para él, “ese poco que deseo es sobrevivir”.

El capellán de los Leones, padre Lorenzo Mex Jiménez, reflexionó así sobre estos cien días de contingencia: “Los grandes y pequeños logros quedaron a la espera. Las emociones y satisfacciones esperarán mejores oportunidades... Todo eso hace que el deporte, especialmente el béisbol, sea como la vida: no hay nada escrito. Habrá tiempos mejores!”

“Yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado es nunca rendirse, no desistir”, expresa el sensei Fernando Quijano Pereiea, cinta negra sexto dan y sensei del Dojo Central del Sureste de Karate Shotokan. Nos ofreció una vivencia: “Trabajaba hoy en una clase virtual. Me llenó de alegría ver a uno que estaba en un auto entrenando solo la parte de arriba, pues en su casa no había energía eléctrica y agotada la pila de su celular. ¡Nunca renunció a su clase!”

Todos, desde casa, están con un pie en la calle, deseosos de ir a entrenar, jugar. Pero como apuntaban muchos, hasta que haya condiciones óptimas para hacerlo. Cien días se fueron en un suspiro. Valdría la pena un poco más, de ser necesario, aunque haya urgencias importantes.

“Es eso”, indica Pacho Burgos. “Salir cuando sea ya adecuado”.— GASPAR SILVEIRA