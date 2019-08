Vera pide su baja y sale de los Piratas

El yucateco, en espera de algún otro ofrecimiento

De manera sorpresiva, el lanzador yucateco Eduardo Vera Hernández y los Piratas de Pittsburgh pusieron fin a una relación que llevaba ocho temporadas.

Vera Hernández estaba con los Indios de Indianápolis, filial de Triple-A de los bucaneros. Dejó marca de 5-9 con 6.75 de carreas limpias admitidas, tras 23 partidos, 22 como abridor.

La temporada pasada lanzó para el Altoona, sucursal de Doble-A, y con estadísticas muy sobresalientes se pensó que estaría al tiro de llegar a las Grandes Ligas. De hecho hizo el entrenamiento con el equipo de Ligas Mayores, igual cumpliendo en el rol que le asignaron durante la pasada pretemporada.

Con 25 años de edad, Vera espera encontrar acomodo rápido en otra organización de Grandes Ligas, tras el rompimiento con los Piratas, que causó sorpresa.

“Me quisieron poner en lista fantasma y ya no jugaría el resto de la temporada. Y les dije que mejor me dieran mi baja”, comentó al Diario el serpentinero yucateco ayer por la tarde.

“Voy a esperar para ver si me agarra un equipo por lo que resta de la temporada. Y si no es así, muy probablemente vaya al Pacífico o consiga contrato para el otro año”. Vera admite que “es un golpe duro y es difícil, pero desgraciadamente el ambiente en este equipo no era el óptimo a mi favor. Mis números se han visto afectados por la falta de comodidad y bueno creo que nunca he sido una prioridad aquí, siempre me había ido bien y un año que no ha sido tan bueno fue suficiente razón para ellos”, afirmó el lanzador derecho.

“Pero bueno, unas puertas se cierran y otras se abren. Tengo salud y me siento bien, solo es cuestión de que me den la oportunidad”, dijo.

Insistiendo sobre la decisión de dejar el galeón, dijo: “Me ofrecieron opciones, pero yo tomé la decisión de que me dieran mi carta de baja”.— Gaspar Silveira