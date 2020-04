”Vergüenza” para el Atlante

Un exdirectivo de Potros muestra su enfado con la liga

No estoy de acuerdo con que el Atlante suba a primera división comprando una franquicia, pero si ya eliminaron la división de ascenso, a mí me daría vergüenza y los atlantistas no estaríamos de acuerdo que con la historia de 104 años del equipo —el cual fue fundador de la liga mexicana— vaya a jugar contra la sub 23 del Cruz Azul”, comentó el anterior propietario de Potros de Hierro del Atlante, José Antonio García,

El expresidente azulgrana comentó este lunes que la idea de eliminar el Ascenso MX le parece algo increíble; sin embargo, no concibe la idea de que el “equipo del pueblo” se estanque en una categoría en la cual no pueda subir a Primera División.

García causó expectativa la semana pasada al confirmar que Atlante regresaría a Ciudad de México y retornaría a la Liga MX, pues aseveró que tiene contactos que le han indicado eso; no obstante, admitió que el manejo de los actuales directivos es muy volátil, por lo que todo sigue siendo una posibilidad.

“La idea era llegar a 20 equipos. Iban a invitar al Atlante y al Celaya, pero esto cambia cada ocho días”, indicó. El actual club de Cancún, que votó a favor de la abolición de los ascensos y descensos, ha sido uno de los cuadros que se cree puede volver a la Liga MX y a jugar en el Azteca a cambio de varios millones de dólares.

Por su parte, al respecto de la desaparición de la liga de Ascenso MX, el exfutbolista Pavel Pardo cree que se debe a la falta de solidez financiera de los equipos,

“Muchos clubes no eran sustentables financieramente hablando; entonces, hay que entender también esa parte, es decir, entender que sí hay empresarios que quiere invertir en el fútbol, pero también desean ver finanzas sanas”, añadió.

El exmundialista con México en 1998 y 2006 manifestó que los problemas económicos del “Circuito de Plata” tenían un efecto dominó hacia las divisiones inferiores, algo que no es positivo para el fútbol azteca.

“Para tener una liga sólida y apoyar las demás ligas como las de ascenso y segunda división debes tener una estructura bastante sólida, sobretodo en la parte comercial y la financiera; todos queremos que la liga de Ascenso esté bien, pero también veamos las condiciones y cuántos jugadores en ascenso no cobran o tienen problemas con los pagos”, comentó.

Pavel Pardo destacó que “en Alemania o en Italia, cuando estaban los equipos pasando por momentos difíciles, todos han hecho una reestructuración, y ésa lleva cierto tiempo.

No es fácil para los jugadores porque muchos estarán fuera del ascenso, pero darle certeza financiera y seguridad a los que invierten en las ligas es algo muy importante también para las competencias, sentenció el exfutbolista.