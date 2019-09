Un as de leyenda

Verlander lanza el tercer sin hit de su ilustre carrera

Justin Verlander subió a la lomita para encargarse de la novena entrada. Estaba consciente de los juegos sin hit que había logrado, y también de los que había dejado escapar. El as añadió ayer una nueva proeza a su envidiable currículum.

Verlander lanzó el tercer juego sin hit de su carrera, en medio de una temporada en la que ha lucido dominante y en la que ahora tiene un nuevo logro por destacar, tras una actuación en la que lució intratable para que los Astros de Houston derrotaran 2-0 a los Azulejos de Toronto.

El diestro de 36 años se convirtió apenas en el sexto lanzador que ha logrado al menos tres juegos sin hit en la historia de las Grandes Ligas. En ese selecto grupo figuran leyendas como Nolan Ryan, Sandy Koufax y Cy Young.

“Esto significa mucho”, reconoció Verlander. “Mentiría si dijera que no lo sabía. Me he quedado muy cerca. Desde que logré el segundo, había dejado escapar otros dos en la novena entrada y otro par en la octava. Definitivamente estaba al tanto del aspecto histórico de esto. Es un obstáculo difícil de superar y un momento muy especial para mí”.

Verlander (17-5) ponchó a 14 y permitió solo un corredor en base, al ceder pasaporte a Cavan Biggio con un out en el primer inning.

Se convirtió en el primer pítcher en lanzar dos juegos sin hit como visitante en el mismo estadio —también logró uno en el Rogers Centre en 2011 como abridor de Detroit—. Su otro encuentro sin aceptar imparables fue en 2007 para los Tigres contra Milwaukee.

“Supongo que desde ahora me gusta mucho más este montículo (en Toronto)”, bromeó Verlander, quien se unió a Ryan (siete), Koufax (cuatro) y Bob Feller, Young y Larry Corcoran (tres) en la prestigiosa lista.

“Son algunos de los lanzadores que han sido mis ídolos”, afirmó.

Carlos Carrasco regresó al montículo de Cleveland por primera vez desde que se le diagnosticó leucemia, y fue aplaudido por los peloteros de ambos equipos en una escena conmovedora durante el duelo dominical que las Rayas de Tampa Bay ganaron 8-2 ante los Indios.— AP