Victoria para la historia

Transnistria, en donde juegan, es “independiente”

Nunca antes un club de la liga moldava se había clasificado para la etapa de grupos de la Liga de Campeones.

El Sheriff tiene sin embargo su sede en la escindida región de Transnistria, que se proclamó independiente y no es reconocida por ningún Estado miembro de la ONU. Y venció al Madrid.

El club merengue estaba entusiasmado por volver al Bernabéu. Pero fue el conjunto moldavo el que lució como en casa.

El delantero uzbeco Jasurbev Yakshiboev dejó mudos a los aficionados locales, al anotar de cabeza, tras un centro del zaguero brasileño Cristiano a los 25 minutos.

El Madrid, 13 veces campeón del certamen, presionó en busca del empate, y el francés Karim Benzema anotó finalmente con un penal estupendamente ejecutado a los 64.

Pero el tanto postrero de Thill dio al Sheriff su segundo triunfo en dos duelos al sorpresivo equipo.

“Está claro que estamos preocupados porque hemos tenido la oportunidad, por el partido que hemos hecho, de ganar tres puntos”, expresó el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti. “Pero más que preocupados estamos tristes. El equipo ha cumplido, ha jugado con mucha intensidad y compromiso. Los pequeños detalles en la primera parte y en la segunda nos han costado el partido”.

Un dato muy interesante y que representa al 100% el batacazo de ayer es el precio de ambas plantillas.

A través de los números, es posible explicar por qué tanta diferencia entre los dos rivales en el papel, aunque no en la cancha.

Empezando por el valor de la plantilla del Real Madrid, que es 64 veces más cara que la del Sheriff: 793.5 millones de euros por los españoles, frente a solo 12.38 millones de euros de los moldavos.

En cuanto a la inversión en refuerzos para la temporada 2021-2022, la diferencia también es grande. Pese a haber fichado gratuitamente a David Alaba, el Real trajo al centrocampista Eduardo Cavaminga del Rennes por 31 millones de euros, al final de la ventana de fichajes.

El Sheriff, a su vez, trajo la mayoría de sus refuerzos a costo cero. El portero griego Georgios Athanasiadis, gran figura en el Santiago Bernabéu, fue el único fichaje que pagó el club, desembolsando 250,000 euros al AEK Atenas por su cesión.

También en relación con el jugador más caro de la plantilla, el club madrileño también supera al Sheriff con amplio margen. Según el sitio web especializado “Transfermarkt”, el centrocampista defensivo Casemiro es el más valioso de la plantilla del Real Madrid, con un valor de mercado en torno a los 70 millones de euros. Mientras que el delantero moldavo de 27 años Frank Castañeda, que vale 1 millón de euros, es la “joya” del Sheriff.

Se estrena Messi

Un estupendo disparo de Lionel Messi amplió la ventaja del PSG ante el Manchester City. Los parisinos terminaron ganando 2-0 en casa.

Toda la atención se centraba en el tridente conformado por Messi, el brasileño Neymar y Kylian Mbappe. Pero fue un mediocampista poco conocido, Idrissa Gueye, quien abrió el marcador en París con un disparo potente al ángulo derecho, a los ocho minutos.

Sin embargo, el conjunto anfitrión fue afortunado de irse al descanso con la ventaja. Raheem Sterling y el portugués Bernardo Silva estrellaron balones en el travesaño.

El arquero Gianluigi Donnaruma esgrimió también argumentos en su lucha por la titularidad con el costarricense Keylor Navas, al aportar buenas atajadas que evitaron el empate.

Messi finiquitó el duelo a los 74 minutos, tras una pared con Mbappé, quien le devolvió el balón de taco.

“Tenía muchas ganas. No he jugado mucho últimamente. Me estoy acostumbrando poco a poco al equipo y a los compañeros”, dijo Messi. “Sé que ha sido un momento muy importante. Ahora tenemos que seguir y todavía quedan muchos partidos esta temporada”.

En el otro duelo, Brujas superó 2-1 a Leipzig.

Además, el Atlético de Madrid fue superado por el Milán durante largos tramos del encuentro del Grupo B, pero terminó ganando 2-1.

Raphael Leao anotó por los Rossoneri a los 20 minutos. Sin embargo, los visitantes debieron esperar hasta los 84 minutos para que Antoine Griezmann igualara mediante su primer tanto por el Atlético desde que volvió del Barcelona. Luis Suárez, otro exatacante del Barca, consiguió el del triunfo, de penal tras una mano en el área.

Al Porto nada le resultó en casa y cayó por 5-1 frente a Liverpool.

En tanto, el marfileño Sebastien Haller marcó un doblete para que el Ajax venciera 2-0 al Besiktas.— AP