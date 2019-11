Victorias agónicas de Liverpool y Manchester City en la Premier

Manchester City esperó hasta el tramo final para asegurar el triunfo. Liverpool tardó mucho más.

Los dos punteros de la Liga Premier remontaron para sellar victorias 2-1 ante rivales de menor calado el sábado. El margen entre el líder Liverpool y el segundo City se mantuvo intacto en seis puntos, pero después de una dosis de drama en los últimos minutos.



Para el City, su adalid fue Kyle Walker, al asistir en el primer gol y al anotar el que sentenció el triunfo ante el visitante Southampton a los 86 minutos.

Para Liverpool, la figura fue Sadio Mané. El delantero senegalés asistió a Andy Robertson a los 87 y convirtió de cabeza en los descuentos para domar al local Aston Villa.



Antes que Southampton y Aston Villa vieron frustrarse la ilusión de inesperadas victorias, Bournemouth festejó un triunfo 1-0 ante un marchito Manchester United.

Los jugadores de Liverpool estuvieron muy cerca de perder la condición de ser el único equipo invicto de la liga, pero no bajaron los brazos.

Robertson comentó que su equipo procuró que el Villa cometiera un error hasta lo último. El lateral escocés apareció en el segundo palo para cabecear el centro de Mané, pillando mal parada a la defensa de los anfitriones.

“Queremos ganar cada partido”, dijo Robertson. “Si podemos hacerlo o no, esa es otra cosa. Sabemos que afrontamos muchos partidos muy complicados”.

Previo a la remontada de Liverpool, todo indicaba que el videoarbitraje habría dictaminado la suerte del partido. El análisis del VAR determinó que Mahmoud “Trezeguet” Hassan estaba en posición correcta al anotar el primero, pero declaró que el brasileño Roberto Firmino estaba adelantado por milímetros cuando remató a la red para Liverpool poco después.

El City no pasó apuros para despachar 3-1 a Southampton en la Copa de la Liga el martes, pero el envite del sábado fue distinto.

Cuando el arquero brasileño Ederson dejó un balón a la deriva tras repeler un disparo de Stuart Armstrong a los 13, James Ward-Prowse no perdonó para empujarlo al fondo.

