Vídeo: Así se vivió el sismo en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- El sismo que tuvo su epicentro en San Marcos Guerrero, la noche del viernes, no inquietó al Abierto Mexicano que se lleva al cabo en Acapulco.

El temblor tuvo lugar durante el partido entre los alemanes Alexander Zverev y Dominik Koepfer. La cancha principal se movió durante el servicio del zurdo Koepfer, pero ni él o su compatriota se inquietaron y disputaron el punto como si nada pasara, según muestra un vídeo.

When the earthquake hit in Acapulco 😳#AMT2021 pic.twitter.com/wVwFF6JuCs