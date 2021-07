Vídeo: Momento en que "Chucky" Lozano cae noqueado en el césped

México vs Trinidad y Tobago

La salvaje entrada del portero Marvin Phillip de Trinidad y Tobago causó que Hirving "Chucky" Lozano saliera del campo de juego noqueado y con la zona de la ceja abierta producto del golpe que recibió.

"El Chucky" fue empujado por la espalda por un defensa caribeño y cuando cayó al césped fue recibido por la rodilla del guardameta que además del golpe provocó un "chicotazo" en su cuello.

Lozano prácticamente quedó desmayado en el campo. El doctor José Luis Serrano pidió un collarín para colocárselo al jugador del Napoli de Italia, mientras Luis "Chaka" Rodríguez se hincaba rezando junto a él. Después de varios minutos sobre el terreno de juego, Lozano fue sacado en camilla y trasladado, según los primeros informes, directo al hospital.

Selección Mexicana, "golpeada"

Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino (quien no pudo dirigir por estar suspendido) en la Selección Mexicana, habló acerca del empate ante Trinidad y Tobago y de entrada mencionó acerca de lo que pasó cuando se dio el golpe a Hirving Lozano:

"Fue un momento de desesperación, veíamos a Chucky tirado en el césped y no sabíamos qué tenía, estábamos consternados al no saber qué pasaba, estábamos muy preocupados, ahora estamos un poco más tranquilos, realmente, sabemos que está en observación".

Sobre el partido, mencionó: "La pelota no quiso entrar, lo buscamos por todos lados, pero sólo hubo un protagonista en la cancha que fue México, pero la realidad es que no supimos ganar". Del arbitraje no quiso hablar a fondo: "El VAR se debe de usar para proteger al jugador, si viene una figura como Lozano, se debe de cuidar, pero igual con todos. Lo demás, no vamos a hablar del arbitraje, eso es cosa de la prensa. Se debe de cuidar a todos y el VAR se debe de usar, y si no, para qué lo trajeron". No quiso mencionar nada acerca de si la baja del "Chucky" cambiará el esquema: "Hoy pensamos en la salud de Lozano, no pensamos en el Chucky futbolista".

¿Y el árbitro?

La actuación del silbante de Costa Rica, Ricardo Montero, en el partido no pasó desapercibida para la prensa de su país, que criticó su trabajo calificándolo de "papelón".

El portal tico, La Teja, así definió el arbitraje de Montero, quien dejó pasar serias faltas, entre ellas la que ocasionó que Hirving Lozano saliera del campo y terminara en un hospital.

"El árbitro tico Ricardo Montero debutó en la Copa Oro con tremendo papelón en el partido entre México y Trinidad y Tobago. Una de las acciones más criticadas fue, sin duda, la ruda entrada al jugador del Nápoles, Hirving Lozano y que no fue sancionada ni señalada como penal".

Los comentaristas de la televisora Teletica Deportes como el exárbitro Ramón Luis Méndez, también criticaron la actuación de su compatriota.

"Es un orgullo abrir una copa, pero particularmente creo que no ha cumplido con la estatura de árbitro que es".

El exárbitro añadió que al costarricense se le fueron tres acciones que a su criterio eran penal y una tarjeta roja: "Es un penalote, fue tan claro", dijo sobre la falta a Lozano.

El "Chucky" pasó la noche en un hospital de Arlington debido al fuerte golpe que recibió del portero trinitario Philip. Los primeros informes no oficiales hablan de un esguince en las cervicales, que lo dejaría entre 15 y 20 días fuera de la actividad, por lo que se perdería lo que resta de la Copa Oro. Hace unos momentos se reportó que dejó el nosocomio.