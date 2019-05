Vídeo: El sangriento choque de Vertonghen en la Champions

LONDRES (AP).- El defensa del Tottenham, Jan Vertonghen, tuvo que ser sacado del campo poco después de sufrir de un choque de cabezas en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Ajax.

Vertonghen desafió a un cabezazo en el área del Ajax, pero golpeó su cara en la parte posterior de la cabeza de su compañero Toby Alderweireld. El hecho le causó una herida sangrante en la nariz, ocurrida en el minuto 32. Vertonghen recibió tratamiento en el campo y se fue a cambiar su jersey blanco ensangrentado.



El árbitro señaló hacia la cabeza mientras hablaba con Vertonghen. Sin embargo, le permitió volver al partido a los 38 minutos.

Ese retorno duró apenas 40 segundos. Tras ese lapso, Vertonghen volvió a salir por la línea de banda, se inclinó y mostró evidentes dificultades para mantenerse en pie.

El técnico argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino, tuvo que sostener a su jugador para evitar que se desplomara. Finalmente, Vertonghen se marchó por el túnel, acompañado por dos integrantes del cuerpo médico.



Vertonghen podría perderse el cotejo de vuelta en Ámsterdam ante su club anterior. Ese duelo está previsto para el miércoles de la próxima semana.



Taylor Twellman, cuya carrera como jugador en los Estados Unidos finalmente terminó debido al impacto persistente de una conmoción cerebral grave, tuiteó que Vertonghen no debería haber sido permitido volver al campo después del choque de cabezas.

Vertonghen under NO CIRCUMSTANCES should have been allowed to come back onto the field…..DISGUSTING PATHETIC demonstration from @SpursOfficial medical staff! #UCL