Vídeo: Masahiro Tanaka recibe un pelotazo en la cabeza

NUEVA YORK.— El abridor de los Yanquis Masahiro Tanaka se encuentra hospitalizado, luego de ser golpeado en la cabeza el sábado por una línea bateada por el toletero Giancarlo Stanton. El percance tuvo lugar durante las primeras prácticas oficiales del equipo en el verano.

La gorra de Tanaka salió volando y el serpentinero japonés se desplomó, agarrándose la cabeza. Los kinesiólogos corrieron inmediatamente al montículo del Yankee Stadium, donde Tanaka se quedó acostado durante unos pocos minutos, antes de sentarse.

El japonés recibió atención en el lado izquierdo de la cabeza. También se revisó la vista del lanzador, quien obtuvo ayuda para levantarse y para salir caminando del terreno.

Nueva York emitió después un comunicado en el que indicó que Tanaka estaba consciente y podía caminar por sus propios medios. Se le envió al Hospital Presbyterian de la ciudad, para someterlo a más evaluaciones.

Stanton, quien en el 2014 sufrió una fractura de la mandíbula por un pelotazo, se agachó en el plato y observó la escena sin moverse. El toletero Aaron Judge hizo señales con los brazos para pedirle a un vídeo-reportero que dejase de filmar.

Otros jugadores de los Yanquis, que realizaban aún estiramientos al inicio de la práctica, mantuvieron silencio, parados o arrodillados.

