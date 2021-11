¡Viejos... los cerros! Henry Urtecho y “Yuco” Euán dan cátedra en la Primera Fuerza

Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia ❮ ❯

Henry Urtecho marcó un golazo y la aparición de la noticia en las redes sociales desató una especie de polémica por las edades.

Muchos dirán la trillada frase de “viejos, los cerros”, pero Urtecho Loeza fue uno de los jugadores de la semana en una tercera fecha de la Liga de Primera Fuerza Estatal que estuvo cargada de goles. De los mejores, o tal vez el mejor, el suyo ante su amigo Luis Guirola.

El veterano delantero no pudo hacer más para evitar la derrota de los Venados de Acanceh, que cayeron 2-1 ante los Guerreros de Kanasín, en una semana en que los Halcones de la SSP volvieron a levantar el vuelo para tomar la cima junto con otros tres equipos: Valladolid FC, Zapateros de Ticul y los Potros Muna.

Treinta goles se repartieron en la jornada de diez partidos, bastante elevado el promedio, aunque es de esperarse con la gran cantidad de delanteros experimentados que tiene el máximo circuito estatal.

El aporte yucateco se deja ver en la tabla, a pesar de la final de artilleros llegados de fuera: el líder es Moisés Aguilar, el “Chessman” de Valladolid, con cuatro, y detrás van Édgar Espadas, de la SSP, con tres, y ocho con dos, de los que salvo uno, todos son jugadores locales.

En el duelo Acanceh-Kanasín, también destacó otro artillero de casa, Juan Diego Euán, el “Yuko”, marcando para los Guerreros. Dos de los jugadores icónicos de la Primera Fuerza.

Urtecho vio el gol como algo más para el equipo, que para su cosecha personal. “Independientemente que haya sido un golazo o no, creo que cayó en un buen momento para el equipo luego de ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo. Nos dio un respiro y mucha confianza para ir por el empate, que se vio reflejado en las buenas oportunidades creadas después del 2-1”.

Pero también, con toda la experiencia que lleva encima, sabe reconocer: “De no ser por el portero contrario, el bien conocido Luis Guirola, que para mi gusto es el mejor arquero del Estado, estaríamos hablando de otro marcador”.

Tras el gol, publicado por la Liga casi de inmediato, surgieron comentarios sobre la veteranía de Urtecho. Eso a él lejos de preocuparle o molestarle, le alienta más. Lo tomó con filosofía.

Un lector le escribió: “Este ya está más viejo que Chavelo”. El goleador nacido en Cacalchén escribió tras el partido: “No me hace sentir mal su comentario. Al contrario, seguiremos disfrutando de este hermoso deporte. Espero que el que hizo ese comentario sea un buen jugador, no lo conozco, pero es válido todo tipo de críticas. Angelito Kwich (perfil del escritor) no me duele tu comentario”.

Ayer lo reiteró para la página semanal “Reporte Primera Fuerza” en el Diario: “No me hizo sentir mal, al contrario, creo que aún me siento bien físicamente, obvio no como hace unos años. Ese tipo de críticas no pasa de ser eso, y creo que hubo más constructivas y me quedo con esas. Seguiremos dando algo de lata mientras Dios lo permita y no haya lesión”, escribió Henry, quien lleva a cuestas 39 años de edad y no recuerda cuántos han sido jugando en la Liga de Primera Fuerza.

Su papel en la jornada, y lo que generó su gol, arrebató apreciaciones, en un fin de semana en que se acabó el invicto de Real Ermita y ahora quedan cinco equipos sin perder: la SSP, Valladolid, Ticul, Muna y Dzan. Caso contrario, hay cinco que no ganan, entre ellos Tibolón FC, con todo y su retahíla de refuerzos; Real Coloradas, La Favorita de Tekit, Club Soccer y Acanceh.

En la mesa, surgió el primer castigo grande de la temporada: Jorge Canté, de Subín, fue enviado cuatro partidos a la congeladora.— Gaspar Silveira Malaver