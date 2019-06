Vigón: Pumas debe estar en liguilla “sí o sí”

México.- El reciente fichaje de Pumas de la UNAM, Juan Pablo Vigón, resaltó que esta institución debe estar en la liguilla del futbol mexicano a como dé lugar y de ahí pelear por el campeonato, mientras que en lo personal prometió entrega y luchar por ser titular.

“Estoy comprometido, feliz, ilusionado con lo que es Pumas y sé que esta institución debe estar en liguilla sí o sí y debe de pelear el campeonato, vengo enfocado a eso. La titularidad te la debes de ganar 24 horas al día desde lo que comes, desde cómo te cuidas”, indicó el jugador universitario.

El mediocampista, reconoció que le gusta jugar de mediocampo para adelante pero trabaja para lo que necesite el estratega “felino”, el español Míchel González.

En entrevista con el Club Universidad, Vigón añadió: “Me entreno para lo que necesite Míchel, donde me ponga voy estar dando el cien por ciento, pero sí me siento más a gusto al estar del mediocampo en adelante”.