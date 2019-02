Villa quiere consolidarse

Año intenso para el yucateco en el tenis de mesa

Ricardo Villa Can tiene la mira clara en sus objetivos para este año, que puede ser el que le catapulte.

El joven y destacado jugador de tenis de mesa comenzó la parte importante de su preparación de cara a la larga, extenuante temporada de este año, que tiene como una de sus principales paradas la Universíada Mundial, a realizarse en Nápoles, Italia, del 3 al 14 de julio.

Y uno de los puntos fijos para el texakeño es que quiere que 2019 sea su año de consagración. “Tengo varios eventos que me pueden llevar lejos este año”, comenta el deportista.

Estudiante de la Universidad Anáhuac Mayab, Villa Can señaló que participará en el selectivo que se realizará del 14 al 17 de febrero en el Polifórum Zamná, que servirá para integrar los equipos nacionales que participarán en el repechaje para buscar el boleto a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, este año.

“Aún no tenemos fecha ni sede para el repechaje, pero la selección ya se está conformando para buscar el boleto a Lima”, destacó.

Señaló que posterior a su participación en el repechaje asistirá al Campeonato del Mundo en Budapest, Hungría, y de ahí viajará al Campeonato Latinoamericano, para luego estar en el Panamericano.

Y en torno a la Universíada Mundial de Nápoles, el tekaxeño se perfila como uno de los candidatos para conformar la selección que representará al país.

“Esta noticia me la dio a conocer el secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte y la Educación (Condde), Manuel Merodio Reza, quien me dijo que soy uno de los candidatos importantes para conformar la selección mexicana”, afirmó Villa Can, quien mientras tanto entrena intensamente para lo que viene en este cargado 2019.