Hoy miércoles 26 de mayo habrá nuevo campeón de la Europa League.

Será el ganador del partido entre el Villarreal y el Manchester United, quienes se enfrentan en la final que se celebrará en el Arena Gdansk de Polonia.

Submarino español

El Submarino Amarillo comandado por Unai Emery llega con la mentalidad de hacer historia, pues sería su primer título de esta competición.

El equipo español irá por el triunfo pese a que no parten como favoritos debido al rival que enfrentan, informó milenio.com

💛 Villarreal get set for the Europa League final 💪@VillarrealCF | #UELfinal — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Sin embargo, Unai Emery, el entrenador del Villarreal cuenta con experiencia en este torneo, en el que ha ganado tres títulos con el Sevilla.

También lee: Selena Gomez en la final de la Champions League

Diablos ingleses

A su vez, los Red Devils consiguieron regresar al protagonismo, pues no habían tenido buena suerte en la Premier League, competición donde finalizaron en la segunda posición.

Ahora desean darle a su afición una alegría y esa sería alzar el título de la Liga de Europa.

Hora y dónde ver la final

No te pierdas la final de la Europa League. Aquí te decimos cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Villarreal vs Manchester United.

👀 Where the Europa League final will be won and lost...#UELfinal — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Fecha: miércoles 26 de mayo de 2021

Horario: 14 horas

Lugar: Arena Gdansk

Dónde ver en vivo: ESPN, ESPN 2, Fox Sports, Fox Sports 2