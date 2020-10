Vimeo golpea con fuerza a la tauromaquia

La plataforma de vídeos liquida a mundotoro.com

Amigos aficionados…

Se me estaba haciendo padre el día desde la víspera, cuando vi que en un muro de Facebook compartieron un collage de fotos en las que toreaba, en la Plaza México, ni más ni menos que Pedro Vargas. En Antología Taurina, el “Samurai de la canción” despliega sus pasiones ante la cara de una vaca. Es una joya histórica verlo en esa faceta.

Pero pasado el día, ayer en que preparamos este apartado, me llegó un mazazo noticioso: Vimeo, plataforma de vídeos, clausura la cuenta del portal mundotoro.com, tratándose de uno de los principales referentes de la Fiesta a nivel universal. Ya anteriormente lo había hecho la plataforma YouTube. Y se entiende, por lo que dicen los que están cerca del nexo entre noticia taurina y plataformas de información, que Google apunta a suprimir todo lo que pueda estar relacionado con el planeta toro. Así, de tajo: cortar todo eso.

¿Qué le espera a la taurmaquia? De ella, directa e indirectamente, han vivido muchos millones de personas a lo largo de la historia. Son un referente en arte, en cultura, en deporte. Mueven legiones de aficionados, generan incontables ganancias, dan de comer a una masa importante de la población, y sus dehesas resultan un pulmón para el dañado entorno en que nos desenvolvemos.

Muchas veces nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué suprimir, eliminar, destruir? No le vemos sentido alguno al intentar desaparecer algo que a usted o a otros no les guste, no les agrade, y a nosotros, sí. El toreo, a lo largo de los siglos, en España, en América, en México, en Mérida, ha acuñado una presencia fundamentada. Los hechos saltan a la vista. Lo tiempos han cambiado, claro, y hoy en día existen grupos que progresivamente luchan en favor de los animales. Están en su derecho, como también los ganaderos lo están en el suyo de defender sus hatos con miles de cabezas de ganado, en un entorno que es sumamente favorecedor para el desarrollo natural, como lo son las dehesas, zonas de crianza, de cultivos. En fin.

Entre recuerdos

Por ello, todo lo que se haga en pro de la Fiesta lo vamos a destacar. Eso incluye esos recuerdos de los que hablamos en el inicio de esta entrega semanal, donde mencionamos a Pedro Vargas toreando en la México. Y, es muy digno de resaltarse otro hecho que dará un capotazo monumental a nuestra tauromaquia: el lunes 19 de este octubre presentarán, vía Zoom, el compendio “La Fiesta no manifiesta… La Península de Yucatán y su tauromaquia”, un libro que habla sobre las tradiciones en los toros en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En ocasiones anteriores hemos hablado de algunos datos “fríos y duros” de todo lo que gira alrededor de los toros y sus tradiciones. Antonio Rivera Rodríguez encabezó este proyecto en Tauromaquia Mexicana. De verdad que la labor es encomiable. No tienen ustedes la idea del número de festejos y acontecimientos relacionados con la fiesta de los toros que hay en nuestros tres estados, y la increíble derrama económica que genera. Tristemente verdadero lo que vive la Fiesta, aportando en todos lados y denostada por quienes no la conocen y piden su desaparición.

La pregunta del día: Un toro llamado “Samurai” fue indultado en la Plaza México el 4 de mayo de 1986. ¿Recuerda quién fue el torero que lo inmortalizó?

Respuesta a la pregunta de la semana anterior: Efrén Acosta Baraima, quien picó a las órdenes de Eulalio López “El Zotoluco” en Las Ventas de Madrid.