Vídeo: exconductora de Televisa Deportes denuncia agresión de su pareja

CIUDAD DE MÉXICO.- La exconductora de Televisa Deportes, Virgina Ramírez, denunció a través de un vídeo la agresión que sufrió por parte de su pareja, Miguel Serrano, exdirector del Heraldo Televisión y padre de su hijo de cuatro meses de edad.

En su vídeo, Virginia hizo un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para dar respuesta a la denuncia que hizo en contra de su pareja, a quien acusa de violentarla físicamente.

"Difundo este vídeo porque estoy aterrada. El domingo, por segunda vez en dos días, fui víctima de violencia física por parte de mi pareja y padre de mi hijo, Miguel Daniel Serrano Sugich", declara Virginia, quien enseña los moretones que presuntamente tiene a consecuencia de dicha agresión.

La comentarista continuó pidiendo el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México y pide justicia, ya que considera increíble que sea supuestamente denunciada.

"Aunque confío en las autoridades de México, sé que Miguel es muy poderoso y tiene influencias; por mucho tiempo fue director de El Heraldo Televisión, por ello, le ruego a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que tome conocimiento de mi denuncia y también, si es verdad, de la de Miguel porque es inconcebible, que siendo yo la víctima, ahora corra peligro, incluso mi libertad por haber denunciado al que me golpeó".

Reiteró su temor de recibir represalias e hizo responsable a su pareja de cualquier cosa que le pueda suceder a ella, su familia y abogados.

"Así como muchas, no me voy a callar. Por lo anterior, desde este momento, hago responsable a Miguel Daniel Serrano Sugich, de cualquier cosa que me ocurra a mí, a mi familia y a mi equipo de abogados; conozco sus alcances y sé que después de este vídeo va a querer hacerme algo. Jefa de Gobierno y señora Fiscal, tengo mucho miedo".