Vive los mejores partidos de básquetbol en Caliente

El básquet es uno de los deportes más atractivos y complejos de apostar, pero el que todas las casas de apuestas tienen. Su juego cambiante y dinámico, donde en un segundo te puede cambiar todo lo vuelve uno de los mejores deportes del planeta. Antes el básquetbol era sinónimo de NBA, pero ahora también ha crecido el juego en Europa y también en latinoamérica. En Caliente puedes apostar por todos estas variantes y ligas, tal vez el deporte más apasionante del mundo.

Además, al ser un sitio de apuestas mexicano, podrás apostar por todo el básquetbol nacional. También todas las competiciones americanas, como la Liga de las Américas que ha crecido enormemente en estos últimos años. Pero si necesitas saber porque debes apostar básquetbol en Caliente, sigue leyendo.

¿Cómo hacer apuestas deportivas en básquetbol?

Puede parecer muy sencillo, pero, aunque no lo creas, apostar en el básquetbol no es para nada fácil, ni siquiera se debe subestimar. Como en todo deporte de equipo, en el básquetbol podemos apostar cuál de los dos equipos ganará. Con diferencia de varios deportes, en el básquet no hay empate, y siempre debe haber un ganador.

Pero si durante el tiempo de juego el resultado termina empatado, habrá alargue, puede ser uno o más de uno. Recordemos que en FIBA son 4 tiempos de 10 minutos, mientras que en NBA son 4 tiempos de 12 minutos. En este caso las apuestas deportivas solo te permiten apostar dos opciones en cualquier partido. Estas son, si el equipo ganará en el tiempo de juego o lo hará en tiempo extra.

Pero no es solo esto, también puedes apostar que equipo ganará cada período, o cada uno de los 4 cuartos. Pudiendo ganarlo el equipo que al final gane el juego o el equipo que termine perdiendo. Pero también si nos apegamos a una apuesta muy común en otro deporte como el Under/Over del fútbol. Pero que en el básquetbol esta apuesta se realiza en diferentes momentos y con diferentes números

Under/Over de cada equipo en el partido

Under/Over de cada equipo en cada mitad del juego

Under/Over de cada equipo en cada uno de los cuartos

Under/Over de todo el partido, sumado los dos equipos

Under/Over de cada mitad, sumado los dos equipos

Under/Over de cada cuarto, sumado los dos equipos

Esta apuesta, es de las más apostadas por los usuarios y cambiante en cada instante del partido. Es que, en el básquetbol, en 1 segundo puede cambiar todo y eso puede significar que tu apuesta sea ganadora o perdedora. Cuántos partidos hay en la historia que se han definido con 1 segundo o menos, sin duda es un deporte muy emocionante.

NBA básquet por excelencia

En el baloncesto, no hay ningún jugador en el mundo que no sueñe con llegar a la NBA. No importa de la nacionalidad que sea, el sueño siempre es llegar a la máxima competición del mundo del básquetbol.

En Caliente, como no puede ser de otra manera, puedes hacer tus apuestas deportivas en la NBA. También puedes apostar en la Euroliga o Ligas de diferentes países como Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania, Italia, España, Kosovo entre otros.

Pero si lo tuyo es la NBA, cada noche tendrás al menos un juego para poder ganar dinero apostando por tu equipo favorito. En la categoría de NBA no sólo puedes apostar por los partidos en disputa. También puedes apostar quién ganará el campeonato, la conferencia este u oeste y las distintas divisiones.

Los favoritos

Cada uno de estos ítems, tiene su sector bien marcado y definido. Aún puedes apostar que equipo será campeón, siendo 4 los favoritos para esta casa de apuestas:

Utah Jazz +750

Los Ángeles Clippers +425

Los Ángeles Lakers +375

Brooklyn Nets +240

Pero, este mes de mayo es el último en lo que a temporada regular se trata en la NBA. Es por eso que tus apuestas deportivas con un retorno económico más rápido no estarán ahí. Debes apostar por los campeones de divisiones o por los clasificados a playoffs.

En este caso en cada conferencia hay equipos marcados y otros que aún están en plena lucha. Si deseas un dinero asegurado, ve y apuesta por los equipos que estarán en playoffs. Ahora si quieres un poco de emoción, los últimos 3 lugares de cada conferencia están al rojo vivo.

Charlotte Hornets, Indiana Pacers y Washington Wizards parecen ser los tres equipos destinados a un solo lugar. El único cupo que estaría quedando en el pasaje a playoffs de la Conferencia Este, no parece estar entre ningún otro equipo. Los que estarían en la postemporada serían:

76ers

Nets

Bucks

Knicks

Hawks

Heat

Celtics

Mientras que en el Oeste, la historia es similar. Los números marcarían que el octavo lugar estaría entre tres equipos: Golden State Warriors, Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs. Estos serían los 7 equipos que tendrían su lugar en playoffs salvo una catástrofe:

Jazz

Suns

Nuggets

Clippers

Lakers

Mavericks

Trail Blazers

Las apuestas están echadas, ingresa a Caliente y juega con el baloncesto de la NBA. pero además recuerda que puedes hacer apuestasen casi cualquier liga de básquet del mundo.

(I.S.)