Viviana Muñoz: la pandemia, el pase y las metas grandes

Como considera la mayoría de los atletas, de todos los niveles y disciplinas, muchos ven en ellos solo el final del proceso, o el logro más inmediato. Pero pocas veces el desarrollo y sus consecuencias que hay en camino.

En estos días, Viviana Muñoz López viajará a Santo Domingo, República Dominicana, como parte de la selección mexicana de mayores que competirá en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. La halterista yucateca, no era para menos, se encuentra feliz por la relevancia del torneo en puerta, clasificatorio para otros eventos internacionales.

Y así lo manifiesta: “Puedo decir que ahora me siento bien en lograr el objetivo que tenía, que era formar parte de la selección para el Panamericano, pero aún me falta competir y espero poder dar todo de mí allí”.

Camino a República Dominicana, fue que encontró obstáculos. Superarlos, fue parte del proceso.

Lesión inoportuna

La yucateca considera que, de manera especial, tiene su recompensa esta clasificación por todo lo vivido a raíz de que la pandemia forzó el cierre de gimnasios y centros deportivos, así como la cancelación de eventos.

“Fue una preparación con altas y bajas, buenos momentos y también momentos desesperantes, pero todo salió bien, gracias a Dios”.

Comenta que, en su caso, “me ayudó mucho que abrieron el gimnasio en septiembre porque empecé a entrenar bien en el Kukulcán”.

En los primeros meses, con el encierro que fue prácticamente total, “intenté entrenar en mi casa, pero me fue difícil y me lesioné la espalda por no tener las instalaciones adecuadas. Pero ya que abrieron para nosotros el Kukulcán, le metí muchas ganas y pues estoy aquí”, afirmó, tras una pausa de sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Nuevo León, en Monterrey, donde se concentraron todos los preseleccionados. Los pesistas allí reunidos fueron parte de los chequeos a nivel nacional que hizo la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas. Ellos levantaron en el Kukulcan y de manera virtual fueron seguidos por los técnicos y federativos.

Ella (45 kilos) fue una de cuatro yucatecos convocados a Monterrey, de los cuales dos irán al Panamericano, pues en varones quedó Josué Medina Andueza. Igual resultaron preseleccionados Diana Chay Dzul y Mauricio Canul Facundo.

Logrado el objetivo deportivo inmediato, que era el Panamericano, la pesista meridana, quien acaba de retirarse de su nomenclatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa (se enrolará en una institución yucateca, en Idiomas), apunta a otras metas más grandes y de mayor compromiso.

“Tengo en mente el Mundial, que es en noviembre de este año. Y claro, pienso en los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Para este proceso (Juegos de Tokio 2021) no estuve en lo que se necesitaba para poder estar entre las seleccionadas. Pero para lo que sigue, iré con todo”, señala.— Gaspar Silveira