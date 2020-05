Von Miller supera el Covid-19 luego de varias semanas en aislamiento

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El linebacker y estrella de los Broncos de Denver, Von Miller, anunció que superó el coronavirus, luego de que hace unas semanas publicará que había dado positivo en un examen médico que se realizó.

“Recuperé mis resultados. Soy ‘negativo’ para COVID-19“, escribió Miller, el MVP del Super Bowl 50, en Twitter .

El linebacker se había mantenido aislado mientras tuvo el virus, el cual lo contrajo el 12 de abril. En los días posteriores detalló sus síntomas en una entrevista con el programa “Today.”

Hasta que el lunes anunció que ya no tenía el virus en su cuerpo. “Me sorprendió“, dijo Miller, “he estado aquí en Denver durante unas cuatro semanas. Probablemente salí de casa cuatro veces. Con todas esas cuatro veces, nunca salí del auto.

En el momento de la entrevista del 17 de abril, dijo que sus síntomas eran leves y que se sentía mejor.

“Von has elected to share his diagnosis publicly to emphasize that anyone can be afflicted with coronavirus. … [He] is doing well and recovering at home in self-isolation.”



Statement from the #Broncos on Von Miller testing positive for COVID-19 » https://t.co/PJW4YZjOp1 pic.twitter.com/nqHEiy6zw9