Wayne Rooney con mujeres en poca ropa; filtran fotografías comprometedoras

La exestrella del fútbol de Inglaterra habría tenido una alocada fiesta con unas mujeres aún desconocida.

MANCHESTER.— Wayne Rooney, exfutbolista se encuentra en la mirada del ojo crítico luego de que se difundieran unas fotografías comprometedoras de él junto a mujeres en poca ropa.

La polémica extracancha que envuelve al ahora entrenador ha desatado las críticas en contra de Rooney, quien aparentemente anduvo de fiesta con las mujeres de las imágenes en un club de Manchester pese a la pandemia de coronavirus.

Women who took photos with a sleeping Wayne Rooney in a hotel room are a Snapchat model and her friend https://t.co/N3YHSTlX23