West Ham con “Chicharito” pierde segundo juego en Asia

Shanghái (Notimex).- En la disputa por el tercer lugar de la Premier League Asia Trophy, West Ham United, con el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández en el 11 inicial, perdió 1-0 frente al Newcastle United.

