Williamson, feliz por llegar a la NBA; los Pelicans de tener al número uno

Houston.— El alero Zion Williamson ya es la nueva promesa que ha llegado como estrella a la NBA después de que fuese seleccionado con el número uno por los Pelicans de Nueva Orleans.

Su nuevo gerente general, David Griffin reiteró que era un paso muy importante en el inicio de la nueva reconstrucción de los Pelicans, después de la grave fractura interna que sufrieron cuando el pívot Anthony Davis, ahora ya traspasado a Los Ángeles Lakers, a comienzo de año pidió marcharse.

“Hemos iniciado con buen pie el nuevo proyecto, algo que la franquicia necesitaba con urgencia después de todo lo vivido, pero Zion (Williamson) no llega para salvarla sino para integrarse en una familia que lo va a proteger como el adolescente que todavía es”.

Williamson, de apenas 18 años, ya ha sido comparado al alero LeBron James cuando llegó a la NBA seleccionado como número uno por los Cavaliers de Cleveland, reiteró que lo único que quiere es “jugar” con los mejores del mundo.

Pelicans select Zion Williamson with the No. 1 pick! pic.twitter.com/l6FtttXTUy