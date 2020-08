Willian ficha por el Arsenal; no renovó con el Chelsea

LONDRES.— El Arsenal ha fichado al centrocampista brasileño de 32 años Willian por tres años y llega a los 'gunners' libre de contrato procedente del Chelsea.

Willian jugó 339 partidos con el Chelsea después de fichar procedente del equipo ruso Anzhi Makhachkala por 30 millones de libras en 2013.

Con los Blues ganó dos títulos en la Premier League (2015 y 2017), uno de la FA Cup (2018) y uno de la Liga Europa de 2019, y fue elegido dos veces jugador del año del club.

El Arsenal terminó octavo en la Premier League la temporada pasada, mientras que el Chelsea fue cuarto y se aseguró un puesto en la Liga de Campeones.

Today is the start of a new challenge at the next stage of my career!



I’m excited about the Arsenal project and am grateful to the management team at the club for all their efforts and their trust in me. pic.twitter.com/n4CnuHc4xJ